Devemos ou não esterilizar os nossos animais? Veterinária esclarece as dúvidas mais comuns

A esterilização de cães e gatos continua a levantar questões entre muitos tutores, sobretudo no que diz respeito à idade ideal, às possíveis alterações de comportamento e ao impacto na saúde. No entanto, trata-se de um dos procedimentos veterinários mais comuns e recomendados, com benefícios claros para o bem-estar animal e para a comunidade.

Segundo a médica veterinária da Kivet, do grupo Kiwoko, Elena Díaz, a esterilização é uma medida preventiva fundamental. “Para além de evitar crias indesejadas, contribui significativamente para a redução do risco de várias doenças e para uma melhor qualidade de vida do animal ao longo dos anos”, explica.

A esterilização ajuda a prevenir patologias graves, como infeções uterinas e tumores mamários, ováricos ou testiculares. Em cães e gatos, pode também reduzir comportamentos associados ao período reprodutivo, como fugas, marcação territorial, vocalizações excessivas ou agressividade relacionada com o instinto sexual.

Apesar de existirem receios sobre possíveis mudanças de personalidade, a especialista esclarece que, de forma geral, o procedimento não altera o carácter do animal. Pode, sim, atenuar comportamentos influenciados pelas hormonas, tornando os animais mais tranquilos, mas mantendo a energia, o afeto e a capacidade de interação.

Não existe uma idade universal para esterilizar. A decisão deve ter em conta a espécie, raça, tamanho, estado de saúde e estilo de vida do animal. Em muitos casos, o procedimento é recomendado antes do primeiro cio, mas a avaliação individual por um médico veterinário é essencial para determinar o momento mais adequado.

Outra das dúvidas frequentes prende-se com o aumento de peso. A veterinária explica que a esterilização não provoca diretamente obesidade, mas pode implicar alterações metabólicas que exigem ajustes na alimentação e na atividade física. Com uma dieta equilibrada e exercício regular, é possível manter um peso saudável.

Para além dos benefícios individuais, a esterilização contribui para reduzir o abandono e a sobrepopulação animal. A decisão deve ser tomada de forma informada e acompanhada por orientação veterinária, garantindo que o procedimento é realizado com segurança e adaptado às necessidades de cada animal.