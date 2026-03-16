Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Pets

Veterinária alerta para risco que os cães correm nesta época nos passeios

Veterinária alerta para risco crescente durante os passeios com os cães
IOL
Hoje às 12:08
Cães Foto Helena Lopes, Pexels
Cães Foto Helena Lopes, Pexels
«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população

A chegada da primavera traz consigo não só passeios ao ar livre, mas também perigos inesperados para os cães. A página de Instagram Bichos e Companhia Vet alerta para o risco da lagarta do pinheiro, cuja toxicidade pode causar graves problemas de saúde nos animais.

Recentemente, a clínica registou o primeiro caso de 2026: uma cachorrinha de apenas quatro meses, chamada Joia, lambeu uma lagarta durante um passeio e rapidamente começou a vomitar, a espumar pela boca e a sentir fortes dores orais. Segundo a veterinária responsável, a lagarta é extremamente tóxica e pode levar à necrose da língua do cão se não for tratada rapidamente.

O alerta da clínica é claro: donos de animais devem ter atenção redobrada nos pinhais e, ao menor sinal de reação adversa, dirigir-se imediatamente a uma clínica veterinária para tratamento urgente.

A recomendação reforça a importância de vigiar os cães durante os passeios, especialmente em áreas com vegetação onde estas lagartas são comuns, prevenindo acidentes que podem colocar a vida do animal em risco.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
«Parecem inofensivas, mas funcionam como armadilhas biológicas». PSP faz alerta à população
GNR faz alerta aos portugueses sobre chamadas que enganam mesmo os mais cuidadosos
Este grupo restrito de cães tem talento excecional para aprender palavras, revela revista científica
Esqueça o método dos 7 anos: cientistas apontam nova forma de calcular a idade real de gatos e cães
Com que frequência devemos dar banho aos nossos cães? Esta é a recomendação dos veterinários
As 7 melhores raças de cães para fazer companhia a idosos
Mais Vistos
00:13:45
Dois às 10
Menino espancado por colega - Agressor queixa-se de racismo e bullying
tvi
00:10:26
Secret Story
Hélder confronta João sobre "lealdade": «O que andas a fazer não é coerente»
tvi
00:02:22
Secret Story
Inédito. Diogo aperta o biquíni a Ariana e Eva vê tudo
tvi
00:04:46
Secret Story
A Voz não perdoa. Concorrentes perdem mil euros após atitude inaceitável
tvi
Destaques IOL
Novidades
De loiça a roupa de cama: concorrente da Primark conquistou-nos com a sua nova coleção de primavera
Receitas
Aprendemos a fazer este bacalhau gratinado com broa para a Páscoa. Espreite a receita
Pets
Veterinária alerta para risco que os cães correm nesta época nos passeios
Novidades
Prepare-se: vai estar no Aldi um dos aparelhos de cabelo mais procurados do momento por menos de 25 euros
Mais Lidas
Taça Portugal
Sporting: Hjulmand absolvido após queixa do FC Porto
maisfutebol
Guerra
Alemanha, Reino Unido, Itália, Grécia, Japão não cedem à ameaça de Trump: "O Estreito de Ormuz não será uma missão da NATO"
cnn
Petróleo
Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália
cnn
Famosos
"Colados" um ao outro! Nunca viu Soraia Sousa e o instrutor Joaquim assim: espreite a foto inédita!
selfie
Benfica
Conselho de Disciplina da FPF nega recurso de José Mourinho
maisfutebol
Agressões
Confronto à porta de escola de Lisboa envolve vários jovens, uma faca e um machado
cnn