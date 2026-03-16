Veterinária alerta para risco que os cães correm nesta época nos passeios

A chegada da primavera traz consigo não só passeios ao ar livre, mas também perigos inesperados para os cães. A página de Instagram Bichos e Companhia Vet alerta para o risco da lagarta do pinheiro, cuja toxicidade pode causar graves problemas de saúde nos animais.

Recentemente, a clínica registou o primeiro caso de 2026: uma cachorrinha de apenas quatro meses, chamada Joia, lambeu uma lagarta durante um passeio e rapidamente começou a vomitar, a espumar pela boca e a sentir fortes dores orais. Segundo a veterinária responsável, a lagarta é extremamente tóxica e pode levar à necrose da língua do cão se não for tratada rapidamente.

O alerta da clínica é claro: donos de animais devem ter atenção redobrada nos pinhais e, ao menor sinal de reação adversa, dirigir-se imediatamente a uma clínica veterinária para tratamento urgente.

A recomendação reforça a importância de vigiar os cães durante os passeios, especialmente em áreas com vegetação onde estas lagartas são comuns, prevenindo acidentes que podem colocar a vida do animal em risco.