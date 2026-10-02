Não voltamos à esteticista. Esta é a máquina mais vendida da Amazon e nunca a vimos tão barata

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A Festa de Ofertas Prime da Amazon está quase a chegar e acontece já nos dias 6 e 7 de outubro. É aquela altura em que vale a pena espreitar os descontos e procurar coisas que nos facilitem a vida.

Se há investimento de que nunca nos arrependemos, é o de ganhar tempo e liberdade. Fazer a depilação a luz pulsada em casa, à nossa hora e sem dependências de centros de estética, é daquelas escolhas que nos fazem perguntar como é que não começámos mais cedo. A Philips Lumea série 9900 entrou diretamente na nossa seleção por ser um excelente investimento a longo prazo, com resultados visíveis logo após as primeiras utilizações.

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O que pode esperar desta máquina?

Adapta-se ao tom de pele: Graças ao sensor inteligente, a máquina deteta o tom de pele e indica logo a intensidade de luz mais confortável e segura para cada zona.

Trata o corpo todo com precisão: Traz acessórios inteligentes e com um design curvo que se moldam na perfeição às curvas do corpo, do rosto e a zonas mais delicadas.

Funciona com ou sem fios: Permite utilizá-la sem fio para alcançar com toda a liberdade as zonas mais difíceis, ou ligada à corrente para fazer as pernas mais rapidamente.

Dá uma ajuda digital extra: Conta com a aplicação da Philips que ajuda a acompanhar os resultados da redução do pelo e orienta em tempo real para não deixar nenhuma zona por tratar.

Protege os olhos automaticamente: Tem sensores de contacto que só disparam o pulso de luz quando estão totalmente encostados à pele, dispensando o uso de óculos de proteção.

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Entre a teoria e a prática: o feedback de quem usa

Há quem destaque a excelente relação qualidade-preço — sobretudo agora que se encontra com 40% de desconto, descendo de um preço de 640,40 € para 386,27 €. Por ser um valor substancialmente mais baixo do que o habitual, a fasquia atual faz com que seja o momento ideal para avançar, caso esteja a ponderar o investimento. Como nota importante deixada por quem a usa, convém ter em conta que os pelos brancos são imunes a esta tecnologia de luz pulsada.

Com uma excelente média de avaliações, este modelo é o mais vendido na sua categoria e continua a somar compras. Se já era um bom investimento para poupar nas idas aos centros de estética, agora está ainda mais tentador. Com 40% de desconto, o preço desceu de 640 euros para os atuais 386 euros.

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