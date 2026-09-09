"Recomendo, cumpre perfeitamente a função": esta máquina de barbear Philips está com desconto na Amazon

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A máquina de barbear Philips Multigroom Série 5000 reúne num único aparelho as funções que normalmente exigiriam vários equipamentos separados. Com lâminas de aço autoafiáveis e 11 comprimentos de corte ajustáveis entre 0,5 e 16 mm, este modelo está atualmente com 18% de desconto sobre o preço recomendado, custando 45,73€.

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O que inclui a caixa

O aparelho vem equipado com diversos acessórios que permitem adaptar o uso a diferentes zonas do corpo:

1 máquina de barbear Philips Série 5000

1 lâmina de aço autoafiável

1 acessório para nariz e orelhas

1 pente ajustável para barba e cabelo

1 pente acoplável para o corpo

1 pente para zonas mais sensíveis

Precisão e resultados

Um comprador descreve o resultado do corte como algo que "cumpre perfeitamente" a função a que se destina, elogiando a facilidade de manuseamento e a precisão da lâmina. Outro utilizador é ainda mais direto na avaliação: "Fenomenal. Tal qual a descrição." Um terceiro comprador acrescenta que a qualidade da Philips é inquestionável, tendo comparado o preço com o de outras lojas onde chegou a ver o mesmo aparelho a quase o dobro do valor.

Autonomia e resistência à água

A bateria de iões de lítio oferece até 120 minutos de autonomia numa única carga, com um indicador que mostra o estado da carga em tempo real. Sendo 100% resistente à água, o equipamento pode ser usado tanto a seco como no duche, o que facilita a limpeza após cada utilização. A carga é feita por USB-A, o que permite recarregar o aparelho em qualquer lugar, sem depender de um adaptador específico.

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