Diga adeus à irritação: a famosa máquina que faz a barba e depila o corpo está a preço de saldo

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O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova

A Amazon tem à venda uma casa pré-fabricada com 3 quartos e 2 casas de banho por menos de 8.000 euros

Philips OneBlade 360 consolidou-se como um dos maiores sucessos de vendas na Amazon na categoria de cuidado pessoal, acumulando mais de 12 mil avaliações e uma nota sólida de 4,5 em 5 estrelas.

Atualmente disponível por 29,47€ (graças a um desconto de 52%), este dispositivo híbrido destaca-se pela tecnologia que executa 12.000 movimentos por minuto. O seu grande trunfo é o sistema de proteção dupla com pontas arredondadas e revestimento deslizante, que permite cortar e barbear qualquer comprimento de pelo sem agredir a derme. Nas análises da plataforma, quem já comprou destaca a segurança: "É super agradável, não notei puxões nem tive cortes em nenhuma parte do corpo; serve para tudo, incluindo as partes íntimas".

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O modelo destaca-se ainda pela inovadora lâmina 360, que se inclina em todas as direções para acompanhar as curvas do rosto e do pescoço, garantindo menos passadas e maior rapidez. O conjunto inclui um pente-guia ajustável 5 em 1 (com comprimentos de 1 a 5 mm), ideal para quem prefere manter uma barba de poucos dias com aspeto uniforme.

A versatilidade estende-se à resistência à água (certificação IPX7), permitindo o uso a seco ou debaixo do chuveiro, com ou sem espuma. Outro utilizador valida a experiência confortável, reforçando que a máquina "é ideal porque não irrita nada a pele nem a corta, é perfeita para cortar a barba rápido".

Com uma bateria de longa duração que oferece 60 minutos de autonomia após um carregamento prático via cabo USB-A, este dispositivo foi desenhado para durar, sendo que cada lâmina de aço inoxidável mantém a eficácia por cerca de 4 meses.

Como resume um dos compradores rendidos ao aparelho: "Depois de testar vários modelos semelhantes de outras marcas, este surpreendeu-me... limpa-se facilmente debaixo da torneira e a bateria dura imenso". É a oportunidade perfeita para atualizar a rotina de higiene com um produto de confiança e pelo preço mais baixo do mercado.

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