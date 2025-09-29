Facebook Instagram
Descobertas

Máquina de barbear híbrida da Philips está a 37€ e soma milhares de avaliações

Um dos produtos mais vendidos da Amazon promete simplificar a rotina
IOL
Há 2h e 46min

Este artigo pode conter links afiliados*

Philips OneBlade 360
Philips OneBlade 360
Tapetes, sofás e até o carro: este aspirador de 3 em 1 trata de tudo

Entre os produtos mais procurados da Amazon, há um que se tem destacado pela popularidade e pelas avaliações consistentes: a Philips OneBlade 360. Com uma média de 4,5 estrelas e quase 8 mil compras, tem subido nos rankings e tornou-se uma escolha recorrente entre os mais vendidos da Amazon. Atualmente disponível por 37,60€, esta máquina de barbear híbrida 3-em-1 combina barbear, aparar e delinear, revelando-se uma opção prática tanto para uso pessoal como para oferecer.

Uma lâmina que se adapta

A grande inovação está na lâmina 360, que se move em todas as direções e acompanha os contornos do rosto. O resultado é um barbear confortável, mesmo em zonas de difícil acesso. O sistema com pontas arredondadas reduz a fricção e deixa a pele suave. Um cliente resume a experiência: “Surpreendeu-me pela qualidade. É leve, silenciosa e muito prática para o dia a dia”.

Adquira aqui

Philips OneBlade 360

Pensada para a rotina moderna

Mais do que versatilidade, a OneBlade 360 destaca-se pela comodidade. Funciona em pelo comprido ou espesso, pode ser usada no duche e a limpeza faz-se apenas com água corrente. Além disso, a lâmina de aço inoxidável tem uma durabilidade média de quatro meses, o que prolonga o tempo entre substituições. Como partilha outro utilizador: “Uso há seis meses e continua impecável. Muito recomendável pelo preço”.

Bateria que acompanha o ritmo

Outro ponto valorizado neste modelo é a autonomia. A bateria recarregável oferece até 60 minutos de utilização contínua após uma carga completa de quatro horas, tempo suficiente para vários usos. O carregamento é feito via USB-A, o que torna a máquina prática para transportar em viagens ou até para manter no escritório. Como refere uma avaliação: “Esquece-se que precisa de ser carregada, a bateria dura imenso”.

Adquira aqui

maquina de barbear amazon

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Tapetes, sofás e até o carro: este aspirador de 3 em 1 trata de tudo
Este modelo da Skechers vende-se aos milhares e está agora a 40 euros
Ainda não comprou air fryer? Esta é a mais vendida da Amazon e custa pouco mais de 50 euros
Quer um Dyson? Este aspirador oferece muito pelo preço que pede
Estendal 'secreto' cheio de roupa que desaparece e não ocupa espaço em casa. E é genial
Este protetor de colchão impermeável mantém-se entre os mais vendidos da Amazon há meses
“Bonitos, fortes e duradouros”. Este é o conjunto de caixas tipo tupperware mais vendido da Amazon
Um dos aspiradores robot mais elogiados da Amazon está agora a 99€ e a cor é um detalhe extra que encanta
Mais Vistos
00:01:12
Dois às 10
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
tvi
00:05:24
Dois às 10
Adriano Silva Martins sobre Liliana: «Ela queria que o Zé acabasse com ela»
tvi
00:01:47
Secret Story
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
tvi
00:08:59
Secret Story
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»
tvi
Destaques IOL
Loja
Loucura das encomendas perdidas chegou à loja que vende Shein e Temu em Portugal
Fábio Belo
OPINIÃO I O Zé entrou, a Carina saiu e nós ficámos à espera do divórcio
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Receita
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Mais Lidas
Tragédia
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Famosos
Miguel Moura: "Hoje, num abrir e fechar de olhos, ficamos sem os nossos filhos"
selfie
Dois às 10
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
tvi
Guerra na Ucrânia
Reino Unido pode já estar em guerra com a Rússia, avisa ex-diretora do MI5, que sabe de "várias coisas"
cnn
Acidente de Viação
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show
Países Baixos
Van der Vaart arrasa ex-Benfica: «Deviam despedir quem o contratou...»
maisfutebol