A sua torneira pode dar água muito melhor: este filtro soma milhares de elogios

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Embora a água da rede pública em Portugal seja segura, o sabor residual a cloro ou a presença de pequenas partículas de canalizações antigas levam muitas famílias a procurar alternativas. Se até agora os jarros filtrantes eram a norma, em 2026 a preferência mudou para sistemas mais práticos. O Philips X-Guard é o exemplo perfeito: um pequeno dispositivo que se aplica na torneira e que, com mais de 5 mil avaliações e uma média de 4,1 estrelas, se tornou um dos produtos mais vendidos da Amazon.

Atualmente com um desconto de 13% (fixando-se nos 26 €), este filtro é a solução ideal para quem coloca a saúde em primeiro lugar, mas não quer perder tempo a encher reservatórios ou a esperar que a gravidade faça o seu trabalho.

O que realmente justifica os milhares de elogios é a eficácia do sistema de carvão ativado. Este filtro não se limita a melhorar o sabor; ele atua como uma barreira de proteção para a sua família:

Redução de químicos e metais: Consegue remover até 99% do cloro e reduzir a presença de metais pesados (como o chumbo) e microplásticos, substâncias que muitas vezes contaminam a água através das tubagens.

Consegue remover até 99% do cloro e reduzir a presença de metais pesados (como o chumbo) e microplásticos, substâncias que muitas vezes contaminam a água através das tubagens. Retenção de sedimentos: Bloqueia partículas físicas como ferrugem ou areia, garantindo que a água que sai para o seu copo é visualmente límpida e livre de resíduos sólidos.

Bloqueia partículas físicas como ferrugem ou areia, garantindo que a água que sai para o seu copo é visualmente límpida e livre de resíduos sólidos. Culinária mais segura: Ao usar água filtrada para cozinhar, garante que o sabor original dos alimentos (especialmente em sopas, cafés e chás) não é alterado por odores químicos.

Ao usar água filtrada para cozinhar, garante que o sabor original dos alimentos (especialmente em sopas, cafés e chás) não é alterado por odores químicos. Minerais preservados: Ao contrário de sistemas mais agressivos, o X-Guard remove as impurezas, mas mantém os minerais naturais que o corpo precisa para uma boa hidratação.

Instalação em minutos e poupança imediata

A facilidade é outro ponto forte. O kit inclui seis adaptadores diferentes, o que significa que se ajusta a quase qualquer torneira sem precisar de ferramentas ou de um canalizador. Com um simples clique na alavanca lateral, pode alternar entre o modo de água filtrada (para beber) e o modo normal (para lavar a loiça), prolongando a vida útil do filtro.

Com uma capacidade de 1.000 litros por cartucho, este dispositivo garante meses de água de confiança com uma manutenção mínima. A prova do seu sucesso são as mais de 300 famílias que, só no último mês, escolheram este sistema para transformar a rotina na cozinha. Como refere um dos utilizadores satisfeitos: "A diferença no sabor é imediata e a paz de espírito de saber que a água está filtrada não tem preço".

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