Mais de 40 mil pessoas já escolheram este aspirador. E agora está a menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Com tantas opções à venda, escolher um novo aspirador pode ser uma dor de cabeça. Mas há marcas que continuam a inspirar confiança — como a Philips. A pensar nisso (e no preço atual de 91 euros), decidimos explorar melhor este modelo que já conquistou milhares de utilizadores. Com mais de 40 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, é fácil perceber porquê.

Limpa bem, ocupa pouco espaço e é fácil de usar

Este aspirador sem saco tem sido elogiado pela sua potência, tamanho compacto e facilidade de utilização. Um utilizador destacou que “não faz muito barulho, é fácil de limpar e funciona muito bem”, enquanto outro sublinha que “o cabo é bastante longo, o que facilita a limpeza”. Pesa apenas 4 kg, o que torna o transporte simples de divisão para divisão.

Adquira o modelo aqui

Resultado visível desde a primeira utilização

A marca promete uma sucção eficiente e resultados visíveis — e é exatamente isso que muitos utilizadores dizem deste aspirador. Uma das avaliações traduz de forma simples: “Aspira o pó com força e deixa tudo impecável, mesmo em tapetes.” Com a escova multiusos incluída, é possível passar facilmente de um piso duro para um tapete com um simples toque no pedal.

Um preço que torna a escolha mais fácil

Por menos de 100 euros, este é daqueles produtos que valem a pena conhecer. Funciona com cabo, tem um depósito de 1,3L fácil de esvaziar e um tubo ajustável para chegar aos locais mais difíceis. Para quem procura algo prático e eficiente, este modelo da Philips pode ser mesmo a escolha certa, especialmente agora que está com 25% de desconto.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.