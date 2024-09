Ainda usa destes piaçabas? Saiba que o mundo avançou e está a ficar para trás

A tecnologia e o design dos piaçabas evoluíram, acompanhando as necessidades de um mundo mais consciente da higiene, da durabilidade e do ambiente. Escolhemos dois modelos inovadores, que se destacam pela facilidade de uso, pela eficácia e pelas características que promovem uma limpeza mais eficiente e segura para a sua casa de banho.

O piaçaba com cerdas de silicone e dispensador de sabão

Este primeiro modelo é ideal para quem procura uma solução simples, mas eficaz, para manter a sanita limpa sem esforço adicional. Equipado com cerdas de silicone macias, este piaçaba garante uma limpeza profunda, mesmo nas zonas mais difíceis de alcançar, como a borda interior da sanita, sem arranhar a porcelana.

As cerdas de silicone são antibacterianas e evitam a acumulação de sujidade, algo comum nos piaçabas tradicionais com cerdas de plástico, que muitas vezes retêm resíduos e se tornam um foco de contaminação. O material não adesivo facilita a sua limpeza, o que significa que, após cada utilização, o utensílio fica praticamente novo, sem odores ou vestígios de sujidade.

Além disso, este modelo conta com um dispensador de sabão embutido no cabo, que pode ser recarregado com um detergente à sua escolha. Esta funcionalidade permite poupar tempo e produto, pois basta pressionar o botão para libertar a quantidade ideal de detergente durante a limpeza. Com um design compacto e resistente, o piaçaba é fácil de manusear e pode ser armazenado de forma discreta, graças à sua ventosa adesiva, que permite fixá-lo à parede sem necessidade de perfurações.

Este modelo é uma solução moderna e eficiente para quem valoriza uma casa de banho limpa e higienizada sem o incómodo dos tradicionais piaçabas.

Consulte o preço aqui

Piaçaba com tecnologia TPR e suporte inovador

O segundo modelo que analisámos oferece um design elegante e minimalista, ideal para quem procura aliar praticidade e estilo na decoração da casa de banho. Com cerdas de TPR (borracha termoplástica), este piaçaba proporciona uma limpeza minuciosa sem riscar a superfície da sanita, oferecendo a mesma suavidade e flexibilidade das cerdas de silicone, mas com uma resistência superior.

Uma das grandes inovações deste modelo é o seu suporte de parede com tapete absorvente, que permite que o excesso de água das cerdas seja absorvido e evapore naturalmente, evitando a criação de poças e garantindo uma área de armazenamento seca e higiénica. O suporte é extremamente prático, pois não requer perfurações, podendo ser montado em qualquer superfície com um sistema de adesão simples e eficaz.

Outra vantagem deste modelo é o dispensador de detergente integrado no cabo, que permite controlar a quantidade de produto utilizada durante a limpeza, promovendo a poupança e a eficiência. Basta pressionar um botão e o detergente é libertado diretamente nas cerdas, facilitando a limpeza em profundidade sem a necessidade de manusear recipientes externos.

Consulte o preço aqui

Se está a pensar em atualizar a sua casa de banho, considere estes modelos. Além de mais higiénicos e práticos, são também mais duradouros e funcionais, garantindo uma sanita sempre limpa com menos esforço e mais eficiência. Não deixe que o seu piaçaba se torne o elo mais fraco na higiene da sua casa de banho – a inovação também chegou a este pequeno, mas essencial, acessório.