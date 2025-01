Há quanto tempo não limpa o piaçaba? Estes três truques deixam-no corretamente higienizado

O piaçaba é daqueles utensílios que damos muito uso, mas que muitas vezes esquecemos de limpar como deveríamos. No entanto, mantê-lo higienizado é essencial e deve fazer parte da rotina de limpeza, pelo menos uma vez por mês, para evitar a acumulação de bactérias e germes. Não sabe por onde começar? Veja as seguintes dicas de como o poder fazer.

Três formas de limpar o piaçaba

três formas diferentes para limpar o piaçaba. O primeiro, é com lixívia. Basta encher um balde com 1 litro de água quente e adicione 1 chavena de lixívia. Coloque o balde na banheira ou no chuveiro para facilitar. De seguida, mergulhe a escova e o suporte na solução, garantindo que a cabeça e parte do cabo fiquem submersos. Deixe atuar durante, pelo menos, uma hora. Por fim, enxague bem com água quente e seque com um pano ou deixe secar ao ar. O site Real Simple , revela. O primeiro, é com. Basta encher um balde com 1 litro de água quente e adicione 1 chavena de lixívia. Coloque o balde na banheira ou no chuveiro para facilitar. De seguida, mergulhe a escova e o suporte na solução, garantindo que a cabeça e parte do cabo fiquem submersos. Deixe atuar durante, pelo menos, uma hora. Por fim, enxague bem com água quente e seque com um pano ou deixe secar ao ar.

Outra maneira simples para o limpar é com o uso de vinagre branco. Borrife vinagre puro na escova e no suporte após os enxaguar com água. Depois use um pano ou papel de cozinha para limpar o suporte. Este método elimina algumas bactérias, mas pode não ser tão eficaz quanto a lixívia.

Por último, pode ainda usar um spray ou toalhitas desinfetantes. O processo é simples: depois de usar a escova, enxague-a na água limpa da sanita e borrife-a com spray desinfetante. Coloque o cabo entre o aro da sanita e o assento para secar. Por fim, limpe o cabo e o suporte com toalhetes desinfetantes, deixando-os secar completamente.

Quando deve substituir o piaçaba?

Tal como uma escova de dentes, os piaçabas desgastam-se com o tempo. Uma escova com muito uso pode riscar a sanita, facilitando o acúmulo de bactérias e manchas. Substitua-a a cada 6 meses ou quando as cerdas ficarem achatadas, partidas ou com mau cheiro.