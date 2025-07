Isto é o que deve ter à mão na praia para lidar com picadas de alforreca

A médica alergologista Marta Chambel, que gere a conta @sos_alergias no Instagram, estava na praia quando viu uma criança a sair do mar a chorar, queixando-se de dor. Tinha uma zona da perna vermelha e, ao observarem mais de perto, perceberam que havia restos de tentáculos de alforreca ainda agarrados à pele. Perante o nervosismo dos pais e a incerteza sobre como atuar, a médica decidiu gravar um vídeo com orientações claras e partilhá-lo na sua conta, para que mais famílias saibam como agir em situações semelhantes.

Primeiros cuidados na praia

Lavar com água do mar

Deve-se passar a zona afetada com água do mar, nunca com água doce, que pode agravar os sintomas e estimular a libertação de mais veneno.

Remover os tentáculos com proteção

Caso fiquem pedaços de tentáculos presos à pele, é fundamental removê-los com algum tipo de proteção — pode ser uma luva, um saco de plástico ou, idealmente, uma pinça. Mesmo depois de separados do animal, os tentáculos podem continuar a libertar veneno.

Alívio dos sintomas

Aplicar uma pomada com cortisona

Para reduzir a inflamação e o desconforto, pode ser útil aplicar uma pomada com cortisona na zona da picada.

Controlar a dor com medicação, se necessário

Em casos com maior dor, poderá ser necessário administrar um analgésico recomendado para este tipo de situações, como brufen ou benuron.

Quando é necessário ir ao hospital

Existem sinais de alarme que devem ser levados a sério. A pessoa picada deve ser encaminhada para o hospital caso apresente:

Mal-estar geral

Sensação de náusea ou vómitos

Tonturas ou desmaios

Saber como agir pode fazer toda a diferença

Durante o verão, as picadas de alforreca são comuns nas praias portuguesas. Ter presente o que deve ser feito, de forma rápida e segura, pode evitar complicações e trazer tranquilidade num momento de grande tensão. A partilha da médica Marta Chambel é um lembrete útil e oportuno, sobretudo para quem passa férias com crianças junto ao mar.