Facebook Instagram
Dicas

Flanela, polar ou algodão: qual o tecido ideal para dormir no inverno

Os tecidos certos ajudam o corpo a regular a temperatura e garantem um sono mais profundo e reparador
IOL
Hoje às 14:15
Casal a dormir em colchão insuflável
Casal a dormir em colchão insuflável

Fotografia: Freepik

Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê

Dormir com frio pode ser desconfortável, mas a escolha dos tecidos certos transforma as noites de inverno numa experiência muito mais acolhedora. A Fundação Nacional do Sono, citada pelo site Nueva Mujer, lembra que aquilo que vestimos para dormir (e até os lençóis que usamos) tem um impacto direto na qualidade do descanso. Pode parecer um pormenor, mas a ciência confirma: o corpo dorme melhor quando a temperatura está bem regulada.

Os materiais fazem realmente diferença. Flanela, polar ou algodão mais espesso ajudam a reter o calor corporal sem causar sobreaquecimento ou transpiração excessiva. O ideal é manter o corpo quente de forma equilibrada e permitir que a pele respire. O mesmo vale para os pijamas: há cada vez mais opções confortáveis, desde conjuntos a camisas largas, pensadas para acompanhar os movimentos durante a noite.

A roupa interior também merece atenção. A Fundação Nacional do Sono recomenda peças macias, sem costuras rígidas nem elásticos apertados, para que funcionem como uma primeira camada de conforto. Tecidos como algodão, microfibra ou malhas suaves tornam o descanso mais agradável e evitam irritações.

Quanto à temperatura do quarto, os estudos apontam para valores ideais entre 15 e 19 graus. Este intervalo permite ao corpo baixar ligeiramente a temperatura interna, algo essencial para adormecer. Pessoas mais velhas podem sentir maior conforto em ambientes um pouco mais quentes. Se o quarto estiver demasiado quente, o sono torna-se leve e interrompido; se estiver demasiado frio, o corpo fica em esforço constante para se aquecer.

Adaptar o que se veste às condições de cada noite é uma forma prática de garantir conforto. Uma camisola leve para noites amenas, um pijama de polar para noites frias, uma t-shirt de algodão quando a casa está mais quente — tudo depende do clima, da sensibilidade ao frio e do estilo pessoal de cada um.

 

RELACIONADOS
Comer depressa é pior para a saúde do que imagina. Os especialistas explicam porquê
Deixa a cama por fazer todos os dias? Descubra o que isso diz sobre si
Rugas debaixo dos olhos: 5 soluções naturais que funcionam e tem em casa
Retenção de líquidos: o que realmente provoca inchaço (e quando se deve preocupar)
Mais Vistos
00:01:10
Dois às 10
Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa
tvi
00:02:21
Dois às 10
Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»
tvi
00:00:35
Dois às 10
Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»
tvi
00:00:26
Secret Story
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
tvi
Destaques IOL
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Mais Lidas
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Famosos
Rita Almeida em momento de despedida: "Que sejas o melhor"
selfie
Dylan
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Benfica
Enzo e a ida para o Chelsea: «Se não tivesse falado com Rui Costa não teria acontecido»
maisfutebol