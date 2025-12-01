Flanela, polar ou algodão: qual o tecido ideal para dormir no inverno

Dormir com frio pode ser desconfortável, mas a escolha dos tecidos certos transforma as noites de inverno numa experiência muito mais acolhedora. A Fundação Nacional do Sono, citada pelo site Nueva Mujer, lembra que aquilo que vestimos para dormir (e até os lençóis que usamos) tem um impacto direto na qualidade do descanso. Pode parecer um pormenor, mas a ciência confirma: o corpo dorme melhor quando a temperatura está bem regulada.

Os materiais fazem realmente diferença. Flanela, polar ou algodão mais espesso ajudam a reter o calor corporal sem causar sobreaquecimento ou transpiração excessiva. O ideal é manter o corpo quente de forma equilibrada e permitir que a pele respire. O mesmo vale para os pijamas: há cada vez mais opções confortáveis, desde conjuntos a camisas largas, pensadas para acompanhar os movimentos durante a noite.

A roupa interior também merece atenção. A Fundação Nacional do Sono recomenda peças macias, sem costuras rígidas nem elásticos apertados, para que funcionem como uma primeira camada de conforto. Tecidos como algodão, microfibra ou malhas suaves tornam o descanso mais agradável e evitam irritações.

Quanto à temperatura do quarto, os estudos apontam para valores ideais entre 15 e 19 graus. Este intervalo permite ao corpo baixar ligeiramente a temperatura interna, algo essencial para adormecer. Pessoas mais velhas podem sentir maior conforto em ambientes um pouco mais quentes. Se o quarto estiver demasiado quente, o sono torna-se leve e interrompido; se estiver demasiado frio, o corpo fica em esforço constante para se aquecer.

Adaptar o que se veste às condições de cada noite é uma forma prática de garantir conforto. Uma camisola leve para noites amenas, um pijama de polar para noites frias, uma t-shirt de algodão quando a casa está mais quente — tudo depende do clima, da sensibilidade ao frio e do estilo pessoal de cada um.