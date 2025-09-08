À procura de pijamas de meia estação? Reunimos as melhores opções a menos de 20€ na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

É para o menino e para a menina: 13 fatos de Halloween a partir dos 7 euros

O início de setembro traz sempre dias de extremos: durante o dia, o calor resiste, mas à noite já sentimos aquela frescura que nos faz abrir o armário em busca de algo mais aconchegante. Dormir apenas com um lençol deixa de ser suficiente, e é aqui que entram os pijamas de manga comprida e calças compridas — a escolha perfeita para a meia estação.

As primeiras chuvas já chegaram, os dias começam a encurtar e a temperatura a baixar. Um pijama confortável transforma-se em aliado essencial para noites mais quentes ou noites mais frias, permitindo adaptar o vestuário às variações do tempo sem comprometer o descanso.

Percorremos a Amazon e selecionámos opções de qualidade, todas abaixo de 20€, com avaliações de 4 estrelas ou mais. Entre os modelos, há um rosa e cinzento com corações, um azul e vermelho em padrão xadrez, um liso com punhos às riscas, outro com desenhos de gatos em cinzento claro, uma versão elegante em imitação de seda prateada e outras opções lisas. Percorra a galeria acima para ver as fotos de todos os produtos que selecionámos para si.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.