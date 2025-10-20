Chegou a temporada dos pijamas quentinhos - e estes da Primark são irresistíveis

Com a chegada do outono, as noites pedem conforto e tecidos suaves. A Primark apresenta todas as estações uma vasta gama de pijamas quentes, frescos e acima de tudo confortáveis. Nesta estação de outono não foi exceção.
Dos clássicos conjuntos de camisa e calças aos modelos mais leves e elegantes em cetim, há opções para todos os gostos. Tons neutros, padrões e tecidos agradáveis ao toque tornam esta coleção uma escolha segura para as noites frias que se aproximam.
Percorra a galeria acima e veja alguns dos pijamas desta estação da Primark.