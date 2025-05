Tem pilhas gastas em casa? Não imagina o tesouro que tem em mãos

Chamar a vibe mediterrânica para casa com a Primark

Com o passar dos anos, é comum acumularmos pilhas gastas e deixarmos tudo numa gaveta esquecida. No entanto, pode sempre deitá-las fora corretamente ou usá-las para fazer uma decoração criativa em casa.

Para além de ser uma forma de reutilizar, pode sempre dar uma segunda vida às pilhas gastas e ainda, se tiver crianças em casa, entreter os seus filhos a fazer trabalhos manuais e divertidos. O site UNO revela uma ideia incrível para usar as pilhas gastas de forma criativa: criar um porta-lápis com estilo industrial.

Como fazer?

Junte entre 10 a 15 pilhas AA ou AAA (desde que não estejam corroídas), um tubo de cartão resistente, cola quente e uma base de madeira ou cartão grosso. Se quiser um acabamento mais elaborado, pode pintá-las com tinta metálica ou spray cobre. Depois é só colar as pilhas à volta do tubo e fixar tudo na base — e o resultado é uma peça original, perfeita para uma secretária ou uma estante.

Outras ideias criativas para fazer: