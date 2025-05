Comprou pimenta no Pingo Doce? Pode ter de a devolver, apela supermercado

“Estamos a recolher do mercado alguns lotes do artigo: Pimenta preta moída 44 g Pingo Doce, por desvio dos requisitos do produto”, anunciou a cadeia de supermercados num comunicado divulgado no seu site.

O problema não afeta todos os frascos deste produto. O que deve fazer é encontrar no rótulo do frasco o lote. “Verifique o número do lote no rótulo do produto Pimenta Preta Moída Frasco de 44g da Marca Pingo Doce, imediatamente abaixo da validade do produto”, lê-se no site.

E só se algum destes lotes for o que tem em casa é que deve devolver ao Pingo Doce o produto:

LF4010BA

LF4011AA

LF4011AB

LF4011BB

LF4011BC

LF4193BA

LF4193BB

LF4194AB

LF4194AC

LF4194AD

“Caso ainda tenha estes lotes, por favor proceda à sua devolução em qualquer loja, obtendo o seu reembolso”, pode ler-se no comunicado, no qual o Pingo Doce endereça “sinceras desculpas” aos clientes.