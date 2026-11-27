Pimentos recheados com carne picada de peru e arroz! Uma daquelas receitas simples, deliciosas e econômicas que são o mesmo de experimentar.
Uma refeição completa, cheia de sabor e perfeita para variar as refeições do dia a dia.
Ingredientes
Azeite
300 g de carne picada de peru
Sal qb
Pimentão doce
5 c. de sopa de arroz basmati
Água qb
2 pimentões vermelhos
Queijo ralado qb
Preparação
1. Numa frigideira, coloca um fio de azeite e junta a carne picada. Tempera com sal e o pimentão, e deixa cozinhar.
2. Adicione o arroz e cobre os ingredientes com água. Deixa cozinhar até o arroz estar pronto.
3. Corta a parte superior dos pimentões e retira as sementes e as membranas do interior.
4. Recheia os pimentões com o preparado de carne e arroz.
5. Polvilha com queijo ralado e leve ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante cerca de 20 minutos. E estão prontos para servir!
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