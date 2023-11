O pimento fica a ‘trabalhar’ no estômago? Corte-o assim e nunca mais terá esse problema

Evita pimentos ou tomate porque lhe fica a “trabalhar” no estômago? No programa da TVI ‘Dois às 10’, da TVI, a chef Teresa Horta Colaço, a propósito de uma receita de lasanha com vegetais que inclui pimentos, explicou como se devem arranjar os pimentos para que não se tornem indigestos.

Na mesma conversa, Cristina Ferreira deu também uma dica para as castanhas não provocarem flatulência. “Funciona mesmo!”, garante.

Teresa Horta Colaço adiantou ainda que o que se aplica aos pimentos pode também ser feito com o tomate para quem tem dificuldade em digerir a pele.