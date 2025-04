Abriu um novo Pingo Doce enorme no Algarve. E tem restaurante com quase 100 lugares sentados

O Pingo Doce abriu uma nova loja em Albufeira, a quarta no concelho, criando cerca de 50 postos de trabalho. Com 1.220m2, a nova loja localiza-se na freguesia de Ferreiras e tem a Comida Pronta e os Frescos no centro da experiência de compra.

Logo na entrada da loja os clientes vão encontrar o restaurante Comida Fresca com 98 lugares sentados (incluindo 36 lugares na esplanada); cafetaria e padaria em livre-serviço, com fornadas de pão quente ao longo do dia e uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo modernas secções de Talho e de Peixaria, com atendimento personalizado e ecrãs digitais com informação dos produtos. A nova loja dispõe de 8 caixas em sistema de self-checkout, para uma compra mais autónoma.

O restaurante Comida Fresca oferece uma grande variedade de pratos, confecionados de forma tradicional e com os ingredientes mais frescos, para comer no local, encomendar ou levar para casa com toda a conveniência. Desde pratos mais tradicionais, como Arroz de Pato, pataniscas ou frango assado, a opções vegetarianas, no restaurante há menus com opções para todos os gostos e que podem ser consultados, diariamente, no site comidafresca.pingodoce.pt.

A nova loja vai, igualmente, ao encontro de uma maior preocupação ambiental e apresenta alternativas que permitem uma experiência de compra mais sustentável, como a disponibilização de sacos reutilizáveis e trolleys e um posto de reenchimento de água filtrada ECO, um serviço inovador e exclusivo do Pingo Doce, mais sustentável e económico, e que contribui para a redução do uso de plástico descartável. Os clientes podem, também, levar as suas próprias embalagens e caixas para utilizarem na Charcutaria ou no Take Away, por exemplo.

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia e de água e reforçar o compromisso com a sustentabilidade, a nova loja está equipada com LED; claraboias; sensores de movimento para iluminação interior e sensor crepuscular/temporizador para iluminação exterior; sistemas de recuperação de calor; sistemas de gestão e controlo de energia; sistemas de frio com variadores de velocidade e torneiras eficientes.

Estão disponíveis cerca de 100 lugares de estacionamento, 1 posto de carregamento duplo para veículos elétricos com 2 lugares, reforçando a aposta do Pingo Doce na mobilidade elétrica, que tem a maior rede de carregadores de veículos elétricos em supermercados, e parque para bicicletas.

No âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, a loja de Albufeira vai apoiar a comunidade local, através da doação de bens alimentares à Refood que apoia, diariamente, mais de 240 pessoas carenciadas do concelho de Albufeira.

A loja situa-se na Avenida 12 de Julho e está aberta todos os dias das 08h00 às 21h00.