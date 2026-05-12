Iara Rodrigues assina novas refeições do Pingo Doce: perfeitas para quem está a perder peso

Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios

Pingo Doce trava 'guerra' contra as rugas com esfoliação química por menos de 4 euros

Novo Croissant do Pingo Doce conquista os portugueses e já está a desaparecer das prateleiras

Pingo Doce trava 'guerra' contra as rugas com esfoliação química por menos de 4 euros

Humidade e bolor nas paredes: esta espuma poderosa do Pingo Doce resolve em 10 minutos

Esta carne da Mercadona ficou viral e salva almoços e jantares em 15 minutos

A pensar em quem procura refeições práticas, saborosas e nutricionalmente equilibradas para o dia a dia, a Pingo Doce lançou a gama Balance, uma proposta exclusiva da secção de take away que promete uma combinação de ingredientes frescos e equilíbrio nutricional.

O projeto nasce da parceria entre o chef Gonçalo Costa e a nutricionista Iara Rodrigues, que criaram uma experiência gastronómica inspirada em sabores de diferentes partes do mundo.

Das sopas sem batata às refeições leves e completas, destacam-se pratos com influências asiáticas, africanas e europeias.

Uma das sugestões é o Frango Tandoori com Brócolos e Abóbora Assada, onde o frango surge envolvido em molho tandoori, leite de coco e especiarias aromáticas, acompanhado por brócolos e abóbora assada. Uma combinação inspirada nos sabores intensos da Índia.

Já os Ovos Berber levam os consumidores até Marrocos e ao norte de África, com ovos em molho de tomate, legumes assados, especiarias marroquinas e um toque final de coentros.

Para quem prefere refeições frescas e leves, a Salada de Camarão com Legumes Asiáticos junta camarão, legumes e aromas como gengibre, limão e molho de soja, numa proposta cheia de cor e inspiração oriental.

A tradição europeia também marca presença no Empadão de Novilho com Puré de Cherovia, um prato reconfortante que combina estufado de novilho com legumes e hortelã, coberto com um cremoso puré de cherovia, ingrediente típico da Beira Interior.