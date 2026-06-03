Novo detergente do Pingo Doce resolveu um desafio lá de casa: esperar que a roupa acabe de lavar

Um dos maiores pesadelos domésticos é esperar que um ciclo de máquina de lavar roupa termine. Com a ideia de que apenas os ciclos longos têm capacidade para lavar e remover nódoas, a maioria dos portugueses evitam erradamente utilizar os ciclos mais curtos, como alguns estudos já demonstraram.

Mas, com a ajuda do detergente correto, é possível conseguir ter a roupa sem nódoas e a cheirar bem com pouco tempo de lavagem. E nós, que já somos fãs da linha de produtos de limpeza Ultra do Pingo Doce, ficámos rendidos aos resultados do novo detergente líquido Ciclos Curtos.

Poupámos tempo, água e eletricidade com resultados incríveis num ciclo de apenas 15 minutos! Além disso, e como já é habitual na linha de produtos do Pingo Doce, que parecem autênticos perfumes para a casa, este detergente tem aquele cheirinho de roupa lavada que adoramos. Só esta lavagem curta deixou a roupa perfumada, sendo que este odor se manteve nas peças ao longo do tempo em que estiveram guardadas.

O detergente Ciclo Curtos é aquele detergente que nos vai salvar quando precisamos do equipamento desportivo de um dia para o outro ou quando temos grandes quantidades de roupa para lavar. Ao escolher ciclos curtos, conseguimos lavar o triplo da quantidade de roupa que antes lavávamos! E as nódoas desapareceram, mesmo em tão pouco tempo.

O preço é incrível e conseguimos fazer até 38 lavagens por apenas 4.49 euros.

🔴 “Os ciclos curtos não lavam a roupa em condições”

Os programas rápidos conseguem remover a maioria da sujidade diária quando a roupa não está demasiado suja ou com nódoas muito difíceis. Além disso, as máquinas mais modernas compensam o menor tempo com movimentos mais intensos do tambor e otimização da água. Para a roupa do dia a dia, e com um detergente adequado como Ultra Ciclos Rápidos do Pingo Doce, um ciclo de 15 a 30 minutos pode ser suficiente.

🟡Encher demasiado a máquina no programa rápido

Os ciclos curtos funcionam melhor com cargas pequenas ou médias. Quando o tambor está demasiado cheio, a água e o detergente podem não circular corretamente e a roupa sai menos bem lavada. Nós recomendamos fazer a lavagem com metade da capacidade máxima da máquina nos programas rápidos, principalmente se as peças forem pesadas como gangas ou toalhas turcas.

🟢Lavar em ciclos curtos ajuda a poupar energia

Os programas rápidos e de baixa temperatura podem reduzir significativamente o consumo de energia, sobretudo porque a maior parte da energia de uma lavagem é usada para aquecer a água.