No folheto do Pingo Doce, de 21 a 27 de maio, está uma máquina de café a um preço imbatível

Não há tempo a perder para apanhar esta promoção. Se há coisa que todos apreciamos é ter bom café em casa, mesmo quando não bebemos café. Faz parte do ADN português. O que seria termos amigos ou familiares em nossa casa sem um “cafezinho” para oferecer? Ir para a casa de fim de semana ou de férias sem poder tomar café em casa?

Mas, para ter café decente em casa, não é preciso investir rios de dinheiro em máquinas complexas. A máquina de café Urban, do Pingo Doce, considerada pela DECO – Defesa do Consumidor como sendo um produto de boa qualidade e uma escolha acertada, está em promoção no folheto desta semana do Pingo Doce a 21,99 euros (veja os folhetos completos nos links do início do texto). Por isso, já sabemos, é correr para apanhar uma, já que a redução de preço termina a 27 de maio.

Como explica a DECO, aquando da sua avaliação, “esta máquina recorre ao sistema muito prático com cápsulas, as quais estão disponíveis com uma grande variedade de sabores”. As cápsulas a que a Defesa do Consumidor se refere são as da marca própria do Pingo Doce.

O reservatório da máquina tem uma capacidade de 700 ml, e o volume de café servido é definido automaticamente. “Existem cápsulas para vários tipos de bebidas, além de café, o que poderá ser um ponto a favor”, sublinha a DECO, referindo-se a produtos como as cápsulas para galão, descafeinado, cafés com canela ou caramelo.