Comprámos um produto do Pingo Doce por engano e ficámos com a casa a cheirar tão bem

Uma embalagem semelhante fez-nos comprar um lava tudo para madeiras, quando a intenção era trazer para casa o limpa madeiras com sabão. São diferentes mas ambos partilham a marca Ultra, a insígnia de limpeza do Pingo Doce, e o líquido tem uma cor similar. Só percebemos o erro quando, após a primeira utilização, ganhámos uma casa com um perfume completamente diferente do que estávamos habituados, como se tivéssemos usado um ambientador sofisticado. Foi um lapso feliz, que convosco partilhamos.

Falamos do Lava Tudo Brilhante Madeira Ultra, um produto que deve usar em madeiras, mas que nós confessamos: usámos em tudo, incluindo as cerâmicas, já que se trata de um ‘lava tudo’. O detergente garante superfícies brilhantes e, sem necessidade de enxaguar, já que a secagem é muito rápida, proporciona um ambiente perfumado incrível. Uma embalagem de 1,1 litro custa 1,19 euros.

O que nos aconteceu é que, após algumas horas, não havia vestígios de superfícies húmidas, mas o perfume não se evaporara com o produto.

Embora as madeiras sejam superfícies delicadas e exigentes, o uso de produtos como este pode ajudar a prolongar a vida útil dos pisos e móveis, evitando o desgaste causado pela sujidade e poeiras acumuladas. Além disso, a sua fórmula parece ser desenvolvida para não deixar resíduos, o que previne a formação de manchas que poderiam comprometer a beleza natural da madeira.