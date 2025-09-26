Um engano feliz no Pingo Doce deixou-nos a casa perfumada até hoje

Cuidado! Estas 13 coisas que tem em casa podem incendiar se não estiverem limpas

Uma embalagem muito semelhante levou-nos a engano há um ano: acabámos por comprar um lava-tudo para madeiras quando, na verdade, pretendíamos trazer para casa o limpa-madeiras com sabão. Apesar de diferentes, ambos pertencem à marca Ultra, a insígnia de limpeza do Pingo Doce, e apresentam líquidos de cor semelhante. Só nos apercebemos da troca após a primeira utilização, quando a casa ficou envolvida num aroma completamente distinto do habitual — quase como se tivéssemos usado um ambientador sofisticado. Um lapso feliz, que fez com que até hoje não deixássemos de comprar este produto.

Trata-se do Lava-Tudo Brilhante Madeira Ultra, indicado especificamente para madeiras, mas que confessamos ter usado em várias superfícies, incluindo cerâmica — afinal, é um “lava-tudo”. O detergente garante superfícies brilhantes e, sem necessidade de enxaguamento, proporciona uma secagem rápida e um perfume intenso e duradouro. A embalagem de 1,1 litro tem o preço de 1,19 euros.

O curioso é que, horas depois da aplicação, já não havia qualquer vestígio de humidade, mas o perfume permanecia presente, conferindo à casa um ambiente agradável.

Embora as madeiras sejam superfícies delicadas e exigentes, produtos como este contribuem para prolongar a vida útil de móveis e pavimentos, evitando o desgaste provocado pela acumulação de pó e sujidade. Além disso, a fórmula foi concebida para não deixar resíduos, prevenindo manchas que possam comprometer a beleza natural da madeira.