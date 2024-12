Nunca deixe o aquecedor ligado de noite: as soluções do Pingo Doce para não precisar de o fazer

Produtos para o frio no folheto do Pingo Doce

Com a chegada dos dias frios, é natural querer manter a casa e a cama bem quentinhas. Mas, e se lhe dissermos que pode poupar na eletricidade e dormir com conforto sem precisar de deixar o aquecedor ligado? O Pingo Doce tem no folheto desta semana, uma coleção de produtos que vão trazer imenso conforto aos nossos quartos, sem termos de recorrer sempre a aquecedores.

O primeiro produto que destacamos é um ‘edredão borreguito’, que existe para camas de solteiro e casal e é feito de microfibra muito confortável e quente. Está neste momento com um desconto de mais de 30%, por 29.99 euros.

Em alternativa, encontramos também nas prateleiras do Pingo Doce, um cobertor da marca Naomi Home ainda mais barato, por 23,99 euros. Com medidas de 240x200cm ou 220x200cm, também é feito em microfibra confortável e existe em vários padrões.

A manta da marca Naomi Home, feita de flanela e sherpa, custa apenas 9,99 euros e é perfeita para quem procura algo mais leve. As ‘manta camisola’ estão a ser uma loucura neste inverno. Destacam-se pelo seu material macio, bastante confortável e estão a um preço super acessível de 14,99 euros.

Para assegurar calor desde a primeira camada, o Pingo Doce tem lençóis térmicos da marca ‘Alexia’ que estão com mais de 35% de desconto. Estes lençóis custam apenas 16,99 euros.

Para além disso, o Pingo Doce está a oferecer várias opções irresistíveis para manter os pés quentes e confortáveis. As pantufas com pelo da marca ‘Tom&Rose’, disponíveis do tamanho 35 a 42 e em vários modelos, custam apenas 9,99€ euros. Para as crianças, a mesma marca oferece pantufas adoráveis que custam apenas 5,99 euros.

Para amantes de meias, as ‘meias borreguito’ são meias anti-aderentes e muito aconchegantes. Estão disponíveis nos tamanhos 33 a 40 e estão à venda por apenas 6,99 euros.

Aproveite estas incríveis promoções do Pingo Doce e aqueça a sua casa sem sobrecarregar a fatura da eletricidade.