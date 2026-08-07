Há um Pingo Doce Outlet onde os preços começam nos 20 cêntimos. Saiba onde fica e o que pode encontrar

Há lojas que se descobrem por acaso e outras que parecem ter sido feitas para quem gosta de procurar pechinchas. Na Margem Sul, existe um Pingo Doce diferente do habitual: é um outlet onde os produtos podem custar apenas alguns cêntimos e onde é possível encontrar artigos de supermercado, produtos para a casa, acessórios para animais e até vinhos a preços muito abaixo dos praticados normalmente.

A descoberta voltou a circular nas redes sociais depois de a criadora de conteúdos Cadia Sousa ter partilhado no Instagram um vídeo gravado no espaço. “Alguém sabia disso? Eu não”, diz, surpreendida, enquanto mostra alguns dos produtos que encontrou.

E há motivos para ficar de olho nas prateleiras.

Um Pingo Doce onde os preços começam nos cêntimos

Localizado na zona industrial do Barreiro, no Lavradio, o Pingo Doce Outlet funciona com uma lógica diferente da das lojas convencionais da cadeia.

O espaço reúne produtos que, por diferentes motivos, não são vendidos nas lojas Pingo Doce a preço habitual e que passam para o outlet com descontos elevados. O resultado é uma espécie de caça ao tesouro: os artigos disponíveis vão mudando e nunca se sabe exatamente o que se vai encontrar.

Segundo referências sobre o espaço, existem diferentes escalões de preço, com produtos que podem custar 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou 10 euros.

Ou seja, é possível entrar para “dar uma vista de olhos” e sair com vários produtos sem chegar a gastar muito dinheiro.

Detergentes, produtos de beleza e brinquedos entre os achados

A variedade é precisamente uma das características que distingue o outlet. Nas prateleiras podem aparecer produtos de limpeza, artigos de higiene, produtos para o cabelo, brinquedos, loiça e outros artigos para a casa, além de produtos alimentares.

É também possível encontrar artigos destinados aos animais de companhia. No vídeo partilhado por Cadia Sousa, por exemplo, aparecem coleiras para cães a apenas 10 cêntimos, além de brinquedos.

Os produtos de beleza são outro dos exemplos mostrados, com artigos para o cabelo a serem vendidos por cerca de dois euros. E há uma particularidade importante: aquilo que está disponível hoje pode já não estar amanhã.

Até os vinhos podem aparecer a preços muito baixos

O vinho é outro dos produtos que já colocou este outlet no radar dos caçadores de pechinchas. O espaço chegou a ser notícia precisamente pelos preços praticados nesta categoria, com garrafas a partir de 50 cêntimos.

Os descontos podem ser particularmente expressivos porque o objetivo do outlet é precisamente escoar produtos que já não seguem para as lojas convencionais para serem vendidos pelo preço habitual. Por isso, não é uma loja onde faça sentido ir à procura de uma determinada marca ou de um produto específico. O mais provável é encontrar uma seleção diferente em cada visita.

Um outlet que existe desde 2014

A loja do Barreiro não é uma novidade recente. O Pingo Doce Outlet foi criado em 2014 e chegou a ser apresentado como um projeto inicialmente temporário. Acabou, no entanto, por manter-se em funcionamento e tornou-se conhecido pelos preços reduzidos.

A lógica manteve-se: aproveitar produtos que ficaram fora do circuito normal das lojas e colocá-los à venda por valores mais baixos.

Com o passar dos anos, o espaço tornou-se particularmente apelativo para quem procura poupar nas compras ou simplesmente gosta de descobrir produtos inesperados a preços baixos.

Onde fica o Pingo Doce Outlet?

O Pingo Doce Outlet encontra-se na Baía do Tejo, Edifício Quimiparque, Loja 58, 2835-807 Barreiro, na zona do Lavradio. É, por isso, uma morada a guardar para quem vive na Margem Sul e gosta de aproveitar descontos.

Mas há uma coisa a ter em conta antes de fazer a viagem: o stock é variável. Como se trata de um outlet, não há garantia de que determinado produto esteja disponível e a oferta pode mudar rapidamente.

É precisamente aí que está parte do interesse da loja.

Hoje pode encontrar detergentes a 1 euro. Amanhã podem aparecer brinquedos, acessórios para animais ou produtos de beleza. E, pelo meio, pode até dar de caras com uma garrafa de vinho a 50 cêntimos. No fundo, a melhor estratégia parece ser simples: ir sem uma lista demasiado rígida e ver o que as prateleiras têm para oferecer.