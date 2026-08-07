Há um Pingo Doce Outlet com preço muito convidativos
Há um Pingo Doce Outlet com preço muito convidativos

Há um Pingo Doce Outlet onde os preços começam nos 20 cêntimos. Saiba onde fica e o que pode encontrar
IOL
Há 2h e 44min

Há um Pingo Doce Outlet com produtos a 20 cêntimos, 50 cêntimos e 1 euro. Saiba onde fica

Há lojas que se descobrem por acaso e outras que parecem ter sido feitas para quem gosta de procurar pechinchas. Na Margem Sul, existe um Pingo Doce diferente do habitual: é um outlet onde os produtos podem custar apenas alguns cêntimos e onde é possível encontrar artigos de supermercado, produtos para a casa, acessórios para animais e até vinhos a preços muito abaixo dos praticados normalmente.

A descoberta voltou a circular nas redes sociais depois de a criadora de conteúdos Cadia Sousa ter partilhado no Instagram um vídeo gravado no espaço. “Alguém sabia disso? Eu não”, diz, surpreendida, enquanto mostra alguns dos produtos que encontrou.

E há motivos para ficar de olho nas prateleiras.

 

Um Pingo Doce onde os preços começam nos cêntimos

Localizado na zona industrial do Barreiro, no Lavradio, o Pingo Doce Outlet funciona com uma lógica diferente da das lojas convencionais da cadeia.

O espaço reúne produtos que, por diferentes motivos, não são vendidos nas lojas Pingo Doce a preço habitual e que passam para o outlet com descontos elevados. O resultado é uma espécie de caça ao tesouro: os artigos disponíveis vão mudando e nunca se sabe exatamente o que se vai encontrar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo referências sobre o espaço, existem diferentes escalões de preço, com produtos que podem custar 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros ou 10 euros.

Ou seja, é possível entrar para “dar uma vista de olhos” e sair com vários produtos sem chegar a gastar muito dinheiro.

Detergentes, produtos de beleza e brinquedos entre os achados

A variedade é precisamente uma das características que distingue o outlet. Nas prateleiras podem aparecer produtos de limpeza, artigos de higiene, produtos para o cabelo, brinquedos, loiça e outros artigos para a casa, além de produtos alimentares.

É também possível encontrar artigos destinados aos animais de companhia. No vídeo partilhado por Cadia Sousa, por exemplo, aparecem coleiras para cães a apenas 10 cêntimos, além de brinquedos.

Os produtos de beleza são outro dos exemplos mostrados, com artigos para o cabelo a serem vendidos por cerca de dois euros. E há uma particularidade importante: aquilo que está disponível hoje pode já não estar amanhã.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Até os vinhos podem aparecer a preços muito baixos

O vinho é outro dos produtos que já colocou este outlet no radar dos caçadores de pechinchas. O espaço chegou a ser notícia precisamente pelos preços praticados nesta categoria, com garrafas a partir de 50 cêntimos.

Os descontos podem ser particularmente expressivos porque o objetivo do outlet é precisamente escoar produtos que já não seguem para as lojas convencionais para serem vendidos pelo preço habitual. Por isso, não é uma loja onde faça sentido ir à procura de uma determinada marca ou de um produto específico. O mais provável é encontrar uma seleção diferente em cada visita.

Um outlet que existe desde 2014

A loja do Barreiro não é uma novidade recente. O Pingo Doce Outlet foi criado em 2014 e chegou a ser apresentado como um projeto inicialmente temporário. Acabou, no entanto, por manter-se em funcionamento e tornou-se conhecido pelos preços reduzidos.

A lógica manteve-se: aproveitar produtos que ficaram fora do circuito normal das lojas e colocá-los à venda por valores mais baixos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com o passar dos anos, o espaço tornou-se particularmente apelativo para quem procura poupar nas compras ou simplesmente gosta de descobrir produtos inesperados a preços baixos.

Onde fica o Pingo Doce Outlet?

O Pingo Doce Outlet encontra-se na Baía do Tejo, Edifício Quimiparque, Loja 58, 2835-807 Barreiro, na zona do Lavradio. É, por isso, uma morada a guardar para quem vive na Margem Sul e gosta de aproveitar descontos.

Mas há uma coisa a ter em conta antes de fazer a viagem: o stock é variável. Como se trata de um outlet, não há garantia de que determinado produto esteja disponível e a oferta pode mudar rapidamente.

É precisamente aí que está parte do interesse da loja.

Hoje pode encontrar detergentes a 1 euro. Amanhã podem aparecer brinquedos, acessórios para animais ou produtos de beleza. E, pelo meio, pode até dar de caras com uma garrafa de vinho a 50 cêntimos. No fundo, a melhor estratégia parece ser simples: ir sem uma lista demasiado rígida e ver o que as prateleiras têm para oferecer.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM