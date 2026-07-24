Já nos perguntaram porque cheira tão bem a nossa roupa. O segredo está nesta novidade do Pingo Doce

Já não passamos sem este produto do Pingo Doce para a roupa. E custa menos de 2 euros

Espuma que faz magia a tirar bolor das paredes e tetos já existe no Pingo Doce

Esqueça os ambientadores: testámos o perfume do novo lava-tudo do Pingo Doce e dura horas

Novo detergente do Pingo Doce resolveu um desafio lá de casa: esperar que a roupa acabe de lavar

O Pingo Doce conseguiu elevar ainda mais a fasquia do cheiro a roupa lavada e a gama da marca Ultra já nos conquistou em definitivo. Aplicar as receitas da alta perfumaria à lavagem da roupa parece-nos uma das ideias mais incríveis de sempre na nossa vida doméstica. Além disso, os preços da marca são sempre acessíveis, apesar de os resultados nos fazerem sentir envolvidos por aromas associados ao luxo dos melhores hotéis.

Desta vez, surge nas prateleiras do Pingo Doce um intensificador de perfume Ultra que não pode mesmo faltar na gaveta da máquina de lavar. O Perfumador Gold vale mesmo ouro quando o resultado é fazer com que nos perguntem que perfume estamos a usar. E o preço é imbatível: 2.99 euros.

Este perfumador deixou-nos rendidos pelas fragrâncias pouco habituais nestes produtos: é floral e amadeirado e as notas que predominam são citrus, flor de jasmim e madeira.

A utilização é simples: basta colocar a quantidade pretendida no compartimento do amaciador da máquina de lavar roupa. Para potenciar o efeito da fragrância e garantir uma distribuição uniforme do produto, é aconselhável agitar bem a embalagem antes de cada utilização.

Para preservar os tecidos e obter os melhores resultados, o produto não pode ser aplicado diretamente sobre a roupa. Também é recomendável respeitar sempre as indicações de lavagem de cada peça e evitar misturá-lo com outros produtos, à exceção do amaciador de roupa.

🔴 Mais produto para ficar a cheirar melhor

É tentador aumentar a dose para conseguir um aroma mais intenso, mas nem sempre isso traz melhores resultados. Utilizar a quantidade recomendada ajuda a distribuir a fragrância de forma uniforme pelos tecidos, evitando desperdícios e uma intensidade excessiva.

🟡 Não deite o perfumador diretamente sobre a roupa

Este tipo de produto deve ser colocado apenas no compartimento do amaciador da máquina de lavar. Aplicá-lo diretamente sobre os tecidos pode provocar manchas ou uma distribuição irregular da fragrância.

🟢 Combine-o com uma lavagem adequada

O perfumador foi pensado para complementar a lavagem e prolongar a sensação de roupa acabada de lavar. Para melhores resultados, utilize-o em conjunto com um detergente adequado e respeite sempre as instruções de lavagem das peças.

🟠 Agite a embalagem antes de utilizar

Antes de cada utilização, é mesmo indicado agitar a embalagem para garantir que os componentes da fragrância ficam bem misturados. Um pequeno gesto que ajuda a manter o desempenho do produto e a obter um aroma uniforme em toda a roupa.