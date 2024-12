Pingo Doce vai ter à venda os ferros verticais da moda que fazem muito mais do que engomar

Mesmo para quem já desistiu de engomar, como nós, há sempre peças que precisam de uma intervenção. E este pequeno aparelho salva-nos sem dar trabalho

Na falta de tempo (e paciência!) do dia a dia, nem sempre temos tempo para preparar uma sessão de engomar tradicional. E, tal como nós, se já deixou a rotina de montar a tábua, ligar o ferro grande, esperar que aqueça, o que talvez lhe falte é este aparelho da moda (se ainda engoma toda a sua roupa, leia estas dicas para nunca mais passar a ferro).

Mas há uma solução que pode mudar a forma como cuidamos da nossa roupa que não resistiu a um ciclo de secagem ou ao roupeiro sem ficar amassada. Falamos de um ferro vertical, que é também escova e que elimina ácaros, e que estará disponível nos supermercados Pingo Doce neste fim de semana por 29,99 euros.

Este pequeno equipamento cabe em qualquer espaço. É discreto, fácil de arrumar e ideal para quem vive em casas mais pequenas ou vai viajar.

Mas este ferro não se limita a suavizar as dobras do tecido. Aquece rapidamente (em apenas 45 segundos), o que significa que está pronto para agir quase ao mesmo tempo em que decide o que vestir. O seu depósito transparente, com capacidade generosa para um equipamento deste tamanho, permite um fluxo contínuo de vapor que resolve o problema em minutos, sem interrupções.

O vapor não só elimina vincos, como também desinfeta e desodoriza

O vapor traz uma sensação de frescura às roupas, prolongando o tempo entre lavagens. Para quem gosta de viajar, este equipamento é o companheiro ideal, leve e ergonómico, pronto para assegurar que as roupas cheguem impecáveis ao destino. Mesmo em casa, torna-se uma extensão prática da rotina, perfeito para arrumar rapidamente os detalhes de uma camisa ou um vestido antes de sair.

Este ferro vem equipado com pequenos acessórios que fazem toda a diferença, como uma escova para tecidos delicados e um removedor de pelos.