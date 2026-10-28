Pipocas
Pipocas | Foto: Magnific

Gosta de pipocas? O Pingo Doce tem novo snack com o sabor preferido do outono e custa menos de 2 euros
Mafalda Mourão
Há 1h e 20min
Fonte: Pingo Doce
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O Pingo Doce tem novas pipocas doces "temperadas" com uma especiaria típica do outono e vai mesmo querer experimentá-lo

Há um novo snack nas prateleiras do Pingo Doce que combina dois ingredientes irresistíveis para os dias mais frescos: pipocas doces e canela. A novidade custa 1,19 euros e promete dar um toque diferente às tardes de outono.

Quando as temperaturas começam a descer e os dias pedem planos mais caseiros, há pequenos prazeres que sabem ainda melhor. Uma manta no sofá, um filme ou uma série e um snack para petiscar são uma combinação clássica desta altura do ano. E o Pingo Doce tem uma novidade que parece feita a pensar nesses momentos: pipocas doces com canela.

A embalagem da gama Especial apresenta pipocas doces com canela, descritas como leves, crocantes e envolvidas num toque desta especiaria. O preço indicado é de 1,19 euros por unidade, tornando esta novidade uma opção a considerar para quem gosta de experimentar novos sabores sem gastar muito.

A canela dá o toque de outono

Há aromas que associamos imediatamente aos meses mais frios. A canela é um deles. Presente em receitas como arroz-doce, bolos, tartes de maçã e outras sobremesas reconfortantes, esta especiaria ganha protagonismo quando chega o outono.

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A novidade do Pingo Doce leva esse sabor para um snack bem conhecido: as pipocas. O resultado junta a textura crocante do milho com uma nota doce e aromática, numa combinação que pode fazer sentido para quem procura alternativas às tradicionais pipocas salgadas ou às versões simples.

É também uma forma diferente de entrar no espírito da estação. Em vez de ficar reservada às sobremesas, a canela surge aqui num formato pensado para petiscar, seja durante uma sessão de cinema em casa, numa pausa a meio da tarde ou num serão descontraído.

Novidade do Pingo Doce - as pipocas de canela ideais para o outono

Quanto custam as novas pipocas do Pingo Doce?

As pipocas doces com canela estão identificadas na embalagem como parte da gama Especial do Pingo Doce e têm um preço de 1,19 euros por unidade, de acordo com a imagem do produto.

Para quem gosta de descobrir novidades nos supermercados, pode ser uma opção a experimentar nesta época do ano, sobretudo se aprecia sabores doces e o aroma característico da canela.

Agora que o outono já convida a abrandar o ritmo e a passar mais tempo em casa, este snack pode ser o acompanhamento inesperado para um filme, uma tarde de descanso ou um momento de gula. Afinal, às vezes basta dar um toque de especiarias a um clássico para o transformar numa novidade com sabor a outono.

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Descubra esta e outras novidades do Pingo Doce na galeria que preparámos para si!

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