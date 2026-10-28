Gosta de pipocas? O Pingo Doce tem novo snack com o sabor preferido do outono e custa menos de 2 euros

Fonte: Pingo Doce

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Há um novo snack nas prateleiras do Pingo Doce que combina dois ingredientes irresistíveis para os dias mais frescos: pipocas doces e canela. A novidade custa 1,19 euros e promete dar um toque diferente às tardes de outono.

Quando as temperaturas começam a descer e os dias pedem planos mais caseiros, há pequenos prazeres que sabem ainda melhor. Uma manta no sofá, um filme ou uma série e um snack para petiscar são uma combinação clássica desta altura do ano. E o Pingo Doce tem uma novidade que parece feita a pensar nesses momentos: pipocas doces com canela.

A embalagem da gama Especial apresenta pipocas doces com canela, descritas como leves, crocantes e envolvidas num toque desta especiaria. O preço indicado é de 1,19 euros por unidade, tornando esta novidade uma opção a considerar para quem gosta de experimentar novos sabores sem gastar muito.

A canela dá o toque de outono

Há aromas que associamos imediatamente aos meses mais frios. A canela é um deles. Presente em receitas como arroz-doce, bolos, tartes de maçã e outras sobremesas reconfortantes, esta especiaria ganha protagonismo quando chega o outono.

A novidade do Pingo Doce leva esse sabor para um snack bem conhecido: as pipocas. O resultado junta a textura crocante do milho com uma nota doce e aromática, numa combinação que pode fazer sentido para quem procura alternativas às tradicionais pipocas salgadas ou às versões simples.

É também uma forma diferente de entrar no espírito da estação. Em vez de ficar reservada às sobremesas, a canela surge aqui num formato pensado para petiscar, seja durante uma sessão de cinema em casa, numa pausa a meio da tarde ou num serão descontraído.

Quanto custam as novas pipocas do Pingo Doce?

As pipocas doces com canela estão identificadas na embalagem como parte da gama Especial do Pingo Doce e têm um preço de 1,19 euros por unidade, de acordo com a imagem do produto.

Para quem gosta de descobrir novidades nos supermercados, pode ser uma opção a experimentar nesta época do ano, sobretudo se aprecia sabores doces e o aroma característico da canela.

Agora que o outono já convida a abrandar o ritmo e a passar mais tempo em casa, este snack pode ser o acompanhamento inesperado para um filme, uma tarde de descanso ou um momento de gula. Afinal, às vezes basta dar um toque de especiarias a um clássico para o transformar numa novidade com sabor a outono.