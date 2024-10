Pingo Doce tem à venda o cabide para secar roupa que nos faltava em casa

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Cabide de secar roupa do Pingo Doce

O folheto deste fim-de-semana do Pingo Doce traz uma novidade que nos saltou à vista nestes dias que começam a ser chuvosos e húmidos. Trata-se de um secador de roupa em forma de cabide da Hoffen, a marca própria do grupo Jerónimo Martins, e que está a ser vendido por 49,99 euros, menos 30% do que o valor habitual.

Esta pareceu-nos desde logo uma solução prática para quando chegamos com casacos húmidos da chuva ou queremos usar uma peça específica que teima em não secar no estendal interior. É um objeto pequeno e fácil de arrumar em espaços reduzidos e o design em forma de cabide ajuda a secar e a quase engomar a peça. Esta é também uma solução que pode ser incrível para viagens.

A promoção é apenas válida de 18 a 21 de outubro e é necessário sublinhar que pode não estar disponível em todas as lojas do Pingo Doce.

Não há vídeos disponíveis sobre o produto que está nas prateleiras do Pingo Doce, mas deixamos um vídeo de um artigo semelhante para entender a utilidade que pode ter: