Pasta de limpeza ‘milagrosa’ e viral do TikTok chegou finalmente a um supermercado português

Já não precisamos de procurar lojas como a Normal ou Pepco para encontrar os famosos produtos Pink Stuff em Portugal. Já disponíveis no Auchan, a única cadeia de hipermercados em Portugal a comercializar para já a marca britânica, os produtos de limpeza mais tendência do momento estão muito mais acessíveis a todos.

Se nunca ouviu falar nesta pasta, saiba que estamos perante um fenómeno global. Para os influencers de limpezas e todos os viciados em conteúdos para a casa, a pasta cor-de-rosa e cheiro a iogurte de morango é já bem conhecida.

De acordo com o site da marca, a ‘The Pink Stuff Miracle Cleaning Paste’ é uma «solução de alta performance ideal para a remoção de sujidade, gordura e manchas em diversas superfícies. Seja em tachos, fogões, lava-louças, churrasqueiras, azulejos cerâmicos, vidros, chuveiros, móveis de jardim, barcos ou jantes automóveis, a versatilidade desta pasta é impressionante».

Mas, afinal o que é que esta pasta tem?

Desenvolvida com uma formulação natural, a The Pink Stuff não tem químicos agressivos. Esta característica torna-a segura para usar em diversas superfícies, minimizando o risco de danificar materiais mais sensíveis.

Os ingredientes que compõem a pasta, revelados no site da marca, são sabão, quartz (substância abrasiva para acabar com sujidade difícil e manchas persistentes), silicato de sódio, uma fragrância suave e corante para a cor atrativa do produto.

Nos vídeos abaixo, mostramos como deve usar a pasta:

Aplique uma pequena quantidade com um pano macio ou uma esponja

Esfregue suavemente antes de enxaguar com água quente

É crucial não aplicar demasiada pressão para evitar riscos

Não deixe a pasta secar sobre a superfície e tenha especial cuidado ao limpar vidros, superfícies de aço polido e placas de cerâmica para não riscar

Se tem dúvidas, teste sempre numa parte pequena e mais escondida

Evite usar o produto em superfícies quentes ou mornas e lembre-se de fechar a embalagem após cada utilização.

Um produto antigo que se transformou num fenómeno estrondoso nas redes sociais

A história da The Pink Stuff remonta à década de 1930, quando o produto era conhecido como Chemico Household Cleanser e vendido em mais de 60 países, como explica o site oficial da marca. Ao longo do tempo, o produto ganhou o apelido carinhoso de 'The Pink Stuff' por ser cor-de-rosa.

Nos anos 80, o nome foi oficialmente alterado para Chemico The Pink Stuff, alinhando-se com o nome popular pelo qual era já conhecido. Em 2012, a empresa Star Brands adquiriu o produto, renomeando-o para Star Drops The Pink Stuff Miracle Cleaning Paste, nome que ainda se mantém.

Da tradição para as redes sociais foi um salto. Hoje, é um dos produtos mais virais no mundo dos vídeos de limpezas domésticas.