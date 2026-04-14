Esta aldeia portuguesa recebe mais um prémio. Estrangeiros ficam rendidos

A misteriosa aldeia em Portugal que reaparece todos os anos e já é famosa no mundo

Aldeia espanhola é a primeira a ser declarada conjunto histórico-artístico. E nós já a queremos visitar

A aldeia do Piódão foi distinguida com o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria Aldeias e Vilas, pelo oitavo ano, reforçando a sua posição como um dos destinos mais emblemáticos do país, numa distinção feita pelos próprios turistas, informou a Câmara Municipal de Arganil em comunicado.

“Única Aldeia Histórica de Portugal no distrito de Coimbra, o Piódão afirma-se como a joia da coroa do concelho, atraindo visitantes dos mais diversos pontos do país e do mundo ao longo de todo o ano, sendo um verdadeiro cartão de visita de Arganil além-fronteiras”, explicam.

O Piódão fica Serra do Açor e deslumbra com as suas construções em xisto, pelas ruelas estreitas e pelas características portas e janelas pintadas de azul, parecendo um cenário cinematográfico.

Por isso mesmo, foi classificado como Imóvel de Interesse Público em 1978, e eleito, em 2017, uma das 7 Maravilhas de Portugal, na categoria Aldeias Remotas.

Em 2022, um investimento de 930 mil euros, com financiamento do Turismo de Portugal, permitiu a requalificação do largo principal da aldeia e a reabilitação do Posto de Turismo, onde se encontra também instalado o Núcleo Museológico.

O projeto de requalificação da praça central da aldeia foi amplamente reconhecido, tendo sido finalista de um dos mais prestigiados prémios europeus de arquitetura, o Prémio Mies van der Rohe. Foi ainda distinguido com o Prémio Ibérico FAD 2024, o Prémio Nacional FORMA, na categoria Espaço Público, e o Prémio de Arquitetura Maria José Estanco.

A distinção agora atribuída junta-se às já alcançadas nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025. Para o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, “este reconhecimento confirma o caminho que temos vindo a ser seguido na valorização do Piódão e do nosso concelho, assente na preservação da identidade local, na qualificação do espaço público e na criação de melhores condições para quem nos visita e para quem cá vive”.

O autarca sublinha ainda que “este prémio é motivo de orgulho e um incentivo para continuarmos a investir na afirmação do nosso concelho como um destino de excelência”.