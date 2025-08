Este é o produto que (finalmente!) acabou com os piolhos cá em casa à primeira aplicação

Este artigo pode conter links afiliados*

Piolhos são um daqueles problemas que quem tem crianças conhece bem — e não é preciso muito para começarem a circular. Basta uma ida a uma festa de aniversário ou uma semana de campo de férias para a infestação acontecer. O pior? A dificuldade em encontrar um tratamento que funcione mesmo. Na redação do IOL, já experimentámos de tudo e nunca houve grande sucesso. Mas desta vez foi diferente — e decidimos contar a nossa experiência.

Funciona mesmo — e foi a primeira vez que sentimos isso

Depois de anos a testar produtos que prometem resolver o problema e não fazem diferença, encontrámos finalmente uma loção que deu resultados logo na primeira aplicação. Seguindo as instruções, aplicámos no cabelo seco, deixámos atuar e só penteámos depois de lavar com champô e amaciador. O que vimos foi surpreendente: não resistiu um único piolho, e o cabelo ficou com aspeto limpo e saudável, sem aquele efeito gorduroso habitual noutros tratamentos.

Sem cheiro, fácil de aplicar e seguro para crianças

Uma das maiores vantagens foi o facto de o produto não ter cheiro — o que, quando se trata de crianças, é meio caminho andado para tornar o processo mais suportável. A textura é fácil de espalhar, cobre bem o couro cabeludo e não provoca comichão ou ardor. É uma aplicação rápida e que, mesmo em cabelos longos, não se torna num pesadelo.

Resultados visíveis logo na primeira aplicação

Na nossa experiência, não foi preciso repetir o tratamento — bastou uma aplicação seguida de lavagem e pentear cuidadosamente para eliminar todos os vestígios. Mesmo assim, o produto vem em pack, permitindo reforçar o tratamento ao fim de alguns dias, se necessário. Ao contrário de outros, este não deixou resíduos nem exigiu lavagens repetidas para remover o produto.

Um bom pente faz toda a diferença

No final, percebemos que um bom tratamento só é eficaz com a ajuda de um bom pente. O que utilizámos era metálico, resistente, e passou facilmente por cabelos embaraçados sem magoar. Retirou todas as lêndeas com facilidade, o que ajudou a evitar que o problema voltasse. Se há lição que tirámos desta experiência, é esta: o produto certo, com o pente certo, pode mesmo resolver o problema de uma vez por todas.

