O Douro tem um novo segredo para descobrir

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A agência de viagens Pipadouro lançou o Douro Icons by Pipadouro, um programa de cerca de 10 horas e meia que combina um passeio de barco privado, visita a duas quintas vínicas e experiências gastronómicas. O passeio tem capacidade máxima para 16 pessoas e o aluguer do iate custa 1.600 euros, aos quais acrescem os serviços das propriedades, informou a empresa em comunicado.

Conhecer a Quinta do Crasto e a Quinta das Carvalhas no mesmo dia, com deslocações pelo rio Douro a bordo de um iate vintage de madeira, é a proposta da Pipadouro. O operador de turismo fluvial de luxo acaba de lançar o Douro Icons by Pipadouro, uma experiência que reúne vinho, gastronomia, património e paisagem.

O programa, de acordo com o mesmo comunicado, tem uma duração aproximada de 10 horas e 30 minutos, entre as 11h00 e as 21h00, e uma lotação máxima de 16 pessoas. A empresa explica que a iniciativa responde a um pedido frequente dos clientes, que procuram visitar duas quintas durante a mesma estadia na região.

O passeio começa no Pinhão e inclui almoço na Quinta do Crasto

A experiência começa às 11h00, no cais do Pinhão, com a receção dos participantes e o embarque num dos iates vintage da Pipadouro. A viagem pelo rio é acompanhada por uma bebida de boas-vindas e amêndoas torradas do Douro, antes da chegada ao Cais do Ferrão.

A partir daí, o grupo segue para a Quinta do Crasto, onde está prevista uma visita privada e um almoço harmonizado com vinhos da propriedade. Com história documentada desde 1615, a quinta produz, segundo a informação divulgada, cerca de 1,5 milhões de garrafas de vinhos do Douro e do Porto por ano e recebe mais de 7.000 visitantes.

Entre os elementos mais reconhecidos da propriedade está a piscina desenhada pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, com vista sobre a paisagem duriense.

Quinta das Carvalhas termina o dia com jantar e vista panorâmica

Depois do almoço, os participantes regressam ao rio e voltam a navegar até ao cais do Pinhão, antes de seguirem para a Quinta das Carvalhas, propriedade da Real Companhia Velha, fundada em 1756.

Com cerca de 515 hectares, a quinta oferece uma perspetiva abrangente sobre a paisagem da região. A visita termina na Casa Redonda, situada a cerca de 500 metros de altitude, de onde se pode observar o Douro numa vista panorâmica de 360 graus.

O programa inclui uma visita privada e uma experiência gastronómica de quatro tempos, acompanhada por vinhos da Quinta das Carvalhas. A Casa Redonda foi recentemente distinguida com o prémio Arquitetura e Paisagem nos Best of Wine Tourism Awards.

Quanto custa a experiência da Pipadouro?

O aluguer exclusivo do iate vintage tem um custo de 1.600 euros, ao qual acrescem os serviços das duas quintas.

A visita e o almoço na Quinta do Crasto começam nos 98 euros por pessoa. Já a experiência gastronómica na Casa Redonda, na Quinta das Carvalhas, tem preços a partir de 130 euros por pessoa.

Os transfers privados estão disponíveis mediante pedido. Existe também a possibilidade de pernoitar na Casa Redonda.

A Pipadouro esclarece que o programa é realizado a bordo de um dos seus três iates vintage de madeira: o Friendship I, de 1957; o Alma, de 1964; e o Pipadouro II, de 1965.

Uma experiência ligada à história da empresa

A ligação entre as duas quintas e a Pipadouro é também empresarial. Segundo Ana Clara Silva, diretora-geral da empresa, a Quinta do Crasto e a Real Companhia Velha, proprietária da Quinta das Carvalhas, são acionistas da Pipadouro e estão ligadas à sua história.

«É, por isso, particularmente interessante poder juntar estas duas referências numa proposta que permite conhecer o Douro através do rio, do vinho, da gastronomia, do património e da paisagem», afirma a responsável.