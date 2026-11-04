Pipocas dentro de um hambúrguer? Famosa cadeia de fast food lança combinação insólita e os portugueses já podem provar

Fonte: Burger King

Há quem não consiga ver um filme sem um balde de pipocas. Mas e se, em vez de as comer durante uma sessão de cinema, as juntasse a um hambúrguer? É essa a experiência pouco habitual que acaba de chegar a Portugal: uma nova edição limitada que inclui um saco de pipocas para comer à parte ou colocar diretamente no pão.

A novidade chama-se Bacon King Pop e é a mais recente aposta do Burger King para quem gosta de experimentar combinações diferentes. A proposta junta o sabor do bacon e do queijo cheddar à textura crocante das pipocas, que podem ser acrescentadas ao hambúrguer no momento de comer.

Um hambúrguer com pipocas: como funciona?

O Bacon King Pop combina pão de bacon, molho Bacon Pop, tiras de bacon e queijo cheddar. Os consumidores podem escolher entre duas versões: uma com carne Whopper ou outra com Crispy Chicken. Há ainda a possibilidade de optar pela versão simples ou dupla.

A acompanhar o hambúrguer chega um saco de pipocas. E é aqui que está o elemento mais invulgar da novidade: cada pessoa decide como as quer saborear. Podem ser comidas à parte, como um acompanhamento, ou colocadas dentro do hambúrguer, para acrescentar uma textura crocante a cada dentada.

A marca apresenta a proposta como um convite à experimentação, sem uma forma certa de a comer. Afinal, a ideia é precisamente sair da combinação habitual de ingredientes.

Até quando está disponível?

O novo Bacon King Pop já está disponível nos restaurantes Burger King em Portugal e pode também ser pedido através dos canais de takeaway, drive-thru e entrega ao domicílio.

A edição é limitada e estará disponível até 29 de dezembro de 2026, segundo a marca.