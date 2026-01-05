Nunca mais deite fora as pipocas do cinema: faça isto para as deixar estaladiças outra vez

Amanhã é Dia de Reis: celebre com esta receita de bolo rei

Para muitos, as pipocas do cinema são insubstituíveis e há até quem leve um balde para casa. No entanto, o entusiasmo acaba muitas vezes em desilusão: quando chegam a casa, as pipocas estão moles e sem graça.

A explicação é simples. As pipocas acabam por absorver a humidade do ar, perdendo rapidamente a textura estaladiça. Mas há uma solução para os amantes das pipocas do cinema, partilhada pelo criador de conteúdos Tiago Lagoa, que promete resolver o problema em poucos minutos.

O truque passa por utilizar a airfryer. Basta aquecer as pipocas a cerca de 200 graus durante três a quatro minutos. O calor ajuda a eliminar a humidade acumulada, devolvendo-lhes a crocância original.