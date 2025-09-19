Facebook Instagram
Não vamos dizer já adeus ao verão: ainda vamos mergulhar na piscina gratuita mais bonita de Portugal

Com um azul cristalino, esta piscina tem uma cor tão límpida e é uma das preferidas de muitos portugueses
Hoje às 10:10
No coração da Serra do Caldeirão, no concelho de Loulé, situa-se a Fonte da Seiceira, uma nascente de água termal férrea que combina beleza natural com benefícios terapêuticos para o aparelho digestivo. Na aldeia do Ameixal, junto à fonte, foi construída uma piscina de acesso gratuito, ideal para quem quer escapar ao calor nos dias mais quentes.

Neste verão, a piscina foi bastante procurada por vários portugueses. Um vídeo publicado no TikTok pela criadora de conteúdos @inesribeeiro destacou o azul límpido da água, que surpreendeu muitos. Nos comentários várias pessoas afirmaram que é um sítio que dá para aproveitar os dias de calor e que "tem todas as condições para passar um dia".

Situada ao longo da Estrada Nacional 2, a Fonte da Seiceira é de fácil acesso e oferece várias infraestruturas para os visitantes, incluindo casas de banho, chuveiros, parque infantil, áreas de piquenique, churrasqueiras e um restaurante.

Além do lazer, quem visita o local pode aproveitar para encher garrafas com a água da fonte, reconhecida ao longo dos anos pelas suas propriedades benéficas. O Ameixial tem sido, desde a primeira metade do século XX, um destino de turismo de saúde, atraindo visitantes em busca de bem-estar e alívio para diversas doenças, beneficiando do clima mediterrânico da região.

