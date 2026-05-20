Já há data de reabertura para um dos parques aquáticos mais perto de Lisboa
O verão ainda nem começou oficialmente, mas já há boas notícias para quem gosta de dias passados entre mergulhos, escorregas e diversão em família. O Salina Splash, na Moita, já anunciou a data de reabertura para a nova temporada.
O complexo aquático prepara-se para voltar a receber famílias e grupos de amigos a partir de 13 de junho. O anúncio foi feito nas redes sociais do espaço, que promete “mais um verão cheio de mergulhos, gargalhadas e momentos inesquecíveis”.
Localizado na Margem Sul e a poucos minutos de Lisboa, o Salina Splash conta com piscinas para diferentes idades, escorregas aquáticos, amplas zonas de relvado e áreas de sombra natural.Além das piscinas, o complexo dispõe também de zona de snacks, gelados e bebidas frescas, perfeita para as pausas entre mergulhos.
Na publicação de anúncio da reabertura, o parque deixou o convite: “Prepara o fato de banho, reúne a tua companhia favorita e vem mergulhar connosco”.
Tal como no ano passado, o espaço deverá funcionar com horários alargados durante os meses mais quentes, sendo uma opção prática para quem procura um programa divertido perto da capital.
A entrada continua gratuita para crianças até aos 4 anos, uma boa notícia para as famílias que procuram programas acessíveis para este verão.
