A piscina em Portugal que faz Rita Ferro Rodrigues viajar até à infância é a nossa escolha deste verão

Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia

Já abriu uma nova piscina de água do mar aquecida em Portugal. E a entrada é gratuita

Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

Pessoas com cabelo comprido devem sempre apanhá-lo antes de entrar numa piscina. Vida pode estar em risco

No verão, as praias ficam cheias de gente e, muitas vezes, optamos por procurar piscinas que ofereçam mais tranquilidade para passar um dia de descanso e de muitos mergulhos em família. Esta piscina oceânica é a nossa escolha de eleição para este verão, e é um local que traz muito boas memórias a um rosto bem conhecido da televisão: Rita Ferro Rodrigues.

Falamos da Piscina Arribas, que fica localizada no Guincho, em Cascais, e está aberta há mais de 50 anos. Trata-se de um verdadeiro paraíso sob a arriba da praia do Guincho, e conta com um bar de apoio da Casa do Marquês que torna a experiência ainda mais especial.

Rita Ferro Rodrigues viaja no tempo nestas piscinas oceânicas paradisíacas

Rita Ferro Rodrigues esteve neste mesmo local no fim de semana e decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram algumas imagens da piscina, que para além de ser espaçosa, tem uma envolvência paisagística de cortar a respiração.

"Esta semana tenho andado assim meio emocional, deve ser a aproximação aos 50, já está quase. Então, apeteceu-me ir a um dos sítios preferidos da minha infância, onde recordo sempre os meus queridos avós. Que nos levavam à piscina do Guincho, a piscina das Arribas, que é um sítio maravilhoso, onde tenho memórias maravilhosas. Fui muito feliz com os meus avós nesta piscina", começou por partilhar a comunicadora.

"E os meus avós tinham razão. Eles diziam que esta era a melhor piscina do Mundo porque a água é salgada. Foi uma tarde a dar mergulhos e a pensar na vida. E também a sentir-me próxima destas avós maravilhosos. Levavam-me a mim e ao meu irmão gémeo, e nós adorávamos. Mantém uma grande tranquilidade, ouve-se muito o mar", acrescentou.

A Piscina Arribas está aberta entre as 10h e as 19h todos os dias, exceto dias em que existam eventos privados naquele espaço. Não existem reservas, as entradas são admitidas por ordem de chegada, mediante a lotação do espaço. A diária são 24 euros por pessoa, e 16€ para as crianças, o dia inteiro.