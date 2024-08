Esta piscina de água salgada é uma das maiores da Europa. E fica a 40 minutos de Lisboa

Apesar de se falar muito em praias assim que as temperaturas começam a subir, bem sabemos que nem toda a gente é fã de areia e mar revolto, ou mesmo de nadar em rios. Ainda assim, no verão, um mergulho calha sempre bem e uma boa opção são as piscinas. Com um tamanho imponente, água salgada e uma vista para o mar de cortar a respiração, a piscina oceânica do Arribas Sintra Hotel é o sítio para se ir este verão.

Com 100 metros de comprimento, é uma das maiores piscinas de água salgada da Europa e fica mesmo aqui ao lado, na praia Grande, em Sintra. Aqui, dificilmente falta espaço para se mergulhar, dar umas braçadas ou simplesmente aproveitar a água que chega diretamente do mar e que costuma estar a uma temperatura de entre 22ºC e 24ºC.

A Piscina Oceânica do Arribas Sintra Hotel tem dois planos de água, um com uma profundidade de 0,65 metros para os mais novos, e outro com profundidade entre os 0,80 metros e os 3,95 euros para quem já está mais à vontade na água.

Aqui há ainda uma plataforma de saltos com duas pranchas, cada uma a 3,10 metros de altura.

Para garantir a segurança, a piscina possui nadador-salvador e vigilantes. Tem ainda várias infraestruturas de apoio, como balneários e cacifos, estacionamento e uma cafetaria que serve bebidas e refeições ligeiras.

Apesar de já se ouvir falar no regresso às aulas, ainda tem muito tempo para ir dar um mergulho à Piscina Oceânica. Até ao último dia de outubro, a piscina está aberta entre as 9h30 (10h durante a semana) e as 19h 30 para receber tanto hóspedes como público em geral.

A entrada é gratuita para hóspedes, mas paga para as restantes pessoas. Em agosto, durante a semana custa 20 euros para pessoas a partir de 9 anos e 10 euros para crianças, e ao fim de semana e feriados, são 23 euros para adultos e 12 euros para crianças. Em setembro e outubro, o preço é mais baixo. Aos dias de semana, adultos pagam 14 euros e crianças 7 euros. Já ao fim de semana e feriados, fica 19 euros para adultos e 9 euros para crianças. O Arribas Sintra Hotel tem ainda um pack familiar para dois adultos e duas crianças que fica mais em conta. Pode consultar os valores online.