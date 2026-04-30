Este parque aquático é só para quem tem cães. E passar lá o dia deve ser incrível

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Estamos completamente rendidos às imagens e não é difícil perceber porquê. Este parque aquático em Espanha, pensado ao detalhe para cães, é o refúgio perfeito para dias quentes e para quem olha para os seus patudos como parte da família.

No Aquapark Cnino há espaço para tudo: duas grandes piscinas onde os cães podem nadar livremente, uma zona de dunas ideal para rebolar e refrescar-se nos jatos de água, e amplas áreas relvadas perfeitas para brincadeiras com bola ou disco e, claro, para socializar.

Os mais aventureiros encontram ainda um lago com rampa de saltos, palco de competições que juntam cães cheios de energia. Já os mais pequenos não ficam de fora: existe um lago exclusivo, com atividades adaptadas à sua estatura. Afinal, poucas coisas são tão irresistíveis como ver um grupo de “salsichas” a chapinhar.

Enquanto isso, os tutores podem relaxar nas espreguiçadeiras e palhotas espalhadas pelos mais de cinco mil metros quadrados de jardins. Tudo isto num espaço totalmente vedado, pensado para garantir a segurança e liberdade dos animais.

A experiência fica completa com restaurante e bar para humanos e uma banca dedicada aos cães, com produtos que vão desde biscoitos a acessórios. Ao longo da temporada, há também campeonatos e festas temáticas que juntam, por exemplo, cães da mesma raça.

Informações práticas (temporada 2026):

A época decorre de 1 de maio a 27 de setembro. Entre 1 e 31 de maio, o parque está aberto às sextas, sábados e domingos, das 11h00 às 18h00, com opção “after” das 15h00 às 17h30.

Entrada: 9€ por pessoa e por cão (8€ em compra antecipada online)

9€ por pessoa e por cão (8€ em compra antecipada online) After: 7€ (apenas disponível na bilheteira)

7€ (apenas disponível na bilheteira) Passes até 31 de maio: 6 dias: 36€ 12 dias: 81€ Temporada: 160€ Temporada premium: 200€



Como chegar?

O parque fica em La Roca del Vallès, Barcelona, Espanha. Veja a localização no Google Maps.