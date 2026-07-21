Portugueses são mesmo privilegiados por terem piscinas e praias como esta

Nem mar nem piscina: este é um dos refúgios mais bonitos para os dias quentes

Escorregas e piscinas: um dos parques aquáticos mais conhecidos do centro do país já abriu para o verão

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Quando o calor aperta, nem sempre é preciso rumar à costa para encontrar um bom mergulho. No coração da Serra da Lousã, há uma praia fluvial que há muito conquistou um lugar entre os destinos de verão mais procurados do interior do país. Chama-se Praia das Rocas, fica em Castanheira de Pera e distingue-se por combinar natureza com uma infraestrutura que faz lembrar um verdadeiro resort.

Durante a época balnear de 2026, o espaço está em funcionamento entre 30 de maio e 13 de setembro, recebendo milhares de visitantes que procuram fugir às praias mais concorridas do litoral.

A principal atração continua a ser a piscina de ondas, com cerca de 2.100 metros quadrados, considerada a maior do país. O complexo inclui ainda uma albufeira, zonas de descanso e uma pequena ilha central, criando um ambiente pensado tanto para momentos de relaxamento como para diversão em família ou entre amigos.

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Além dos mergulhos, os visitantes podem experimentar diversas atividades aquáticas, como passeios de gaivota, barcos a remos e stand-up paddle. Para quem prefere uma dose extra de aventura, existem também propostas como slide, escalada e rapel.

Quem quiser prolongar a visita pode optar por ficar alojado no complexo turístico Villa Praia, que dispõe de quartos e bungalows junto ao recinto.

Os bilhetes para a época de 2026 começam nos 13 euros para adultos e nos 10 euros para crianças entre os 6 e os 10 anos durante a época baixa, existindo também bilhetes familiares com preços mais vantajosos. Nos meses de julho e agosto, os valores são superiores.

Situada a menos de duas horas de Lisboa e do Porto, a Praia das Rocas mantém-se como uma opção de fácil acesso para quem pretende fazer uma escapadinha de verão sem sair do interior do país.

A cada verão, o espaço volta a atrair milhares de visitantes, consolidando-se como um dos destinos balneares mais procurados em Portugal para quem procura combinar natureza, atividades e momentos de descanso.