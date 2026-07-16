Pessoas com cabelo comprido devem sempre apanhá-lo antes de entrar numa piscina. Vida pode estar em risco
Este pequeno passo pode mudar completamente o rumo das suas férias. E se tiver filhos, a atenção deve ser redobrada
As férias de verão e os dias de calor convidam a uns mergulhos na piscina, mas há cuidados redobrados que deve ter, principalmente quem tem cabelos compridos. E não, este não é um artigo sobre cuidados capilares, mas sim sobre uma dica de segurança que pode salvar-lhe a vida.
As piscinas têm ralos sugadores para filtrar a água e para a fazer circular, impedindo que esta acumule impurezas e se mantenha o mais limpa possível. Mas estes ralos podem tornar-se verdadeiramente perigosos caso os seus cabelos fiquem lá presos.
Há casos espalhados por todo o Mundo de pessoas que ficaram presas nestes ralos e acabaram por morrer por afogamento, ou por terem ficado lesões graves na cabeça devido à sucção. Por isso, se tiver cabelos compridos, ou se tiver filhos que os tenham, é muito importante prender o cabelo antes de entrar numa piscina.
A médica pediatra Betina, também conhecida por ser uma presença ativa nas redes sociais onde partilha algumas dicas importantes de saúde, fez uma partilha recente sobre o tema e alertou para a importância de tomar algumas medidas de segurança, e o que deve fazer se o cabelo ficar preso num ralo.
Cuidados a ter antes de entrar na piscina
Se tiver o cabelo comprido, deve prendê-lo antes de entrar na água
Verifique se o ralo tem a tampa de segurança bem presa. Nunca deixe crianças entrarem em piscina com ralos sem proteção
Em piscinas públicas, não tenha medo de perguntar aos responsáveis se a piscina possui ralos com proteção antissucção e com sistema de segurança da bomba ativado (algumas bombas desligam automaticamente caso os sistemas de sucção verifiquem alguma irregularidade ou corpo estranho).
Se tem filhos, não os deixe brincar perto das paredes da piscina
E se o cabelo ficar preso num ralo de sucção?
A regra mais importante a seguir caso o seu cabelo fique preso num ralo é nunca puxar ou forçar para que ele se solte. A sucção pode ser muito intensa e isso pode causar lesões graves na cabeça.
Desligue ou peça para desligarem imediatamente a bomba da piscina - este é o passo mais importante para interromper a sucção
Se sentir indisposição, tonturas ou outro sintoma, procure imediatamente ajuda médica
Caso tenha crianças pequenas com cabelos compridos, esta é uma forma eficaz de prender o cabelo e prevenir acidentes: