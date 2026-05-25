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Esta piscina enche-se de água do mar e já está aberta: a alternativa aos dias de trânsito para a praia
IOL
Hoje às 09:54

Piscina Oceânica de Oeiras

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Com a chegada dos dias quentes, começam também as longas filas de trânsito rumo às praias. Mas para quem procura uma alternativa mais prática sem abdicar da água salgada e do ambiente de verão, há um espaço em Oeiras que já reabriu e promete voltar a ser um dos mais procurados da região.

A Piscina Oceânica de Oeiras, localizada junto à Praia da Torre e integrada na marina de Oeiras, destaca-se por funcionar com água do mar e por oferecer uma experiência diferente das piscinas tradicionais.

O espaço conta com dois grandes planos de água salgada: uma piscina para adultos com cerca de 1500 metros quadrados e profundidade até dois metros, e outra destinada às crianças, com 330 metros quadrados e apenas 40 centímetros de profundidade.

Para além das piscinas, o recinto dispõe de zonas relvadas, espreguiçadeiras, chapéus de sol e uma plataforma de saltos com diferentes alturas, uma das atrações favoritas nos dias mais quentes. Há ainda restaurante, bar, balneários, cacifos e estacionamento coberto.

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Para quem procura maior conforto, existe também uma zona VIP equipada com espreguiçadeiras e chapéus de sol reservados. Os bilhetes para esta área começam nos 20 euros. Pode ver aqui.

A Piscina Oceânica de Oeiras tornou-se uma alternativa popular para famílias e grupos de amigos que querem aproveitar o verão sem enfrentar praias cheias ou horas de trânsito.

O espaço funciona durante os meses de junho a setembro, acompanhando toda a época balnear.
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