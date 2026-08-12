O parque aquático que promete animar o verão tem piscinas de ondas, escorregas, cascatas e bilhetes desde 5€

Com a chegada dos dias quentes e das férias em família, são muitos os que procuram locais para se refrescar e aproveitar o tempo livre ao ar livre. Seja durante o fim de semana ou em dias de descanso, os espaços aquáticos continuam a ser uma das opções favoritas para fugir às temperaturas elevadas.

Foi precisamente neste contexto que o Complexo Aquático de Santarém reabriu oficialmente esta quarta-feira, 28 de maio, assinalando o início da época balnear e voltando a receber visitantes de vários pontos do País.

Situado no concelho de Santarém, o complexo é uma das principais infraestruturas de lazer da região durante o verão. Dispõe de uma oferta variada de piscinas e atrações para todas as idades, entre as quais se incluem uma piscina recreativa com jogos de água e cascata, uma piscina de ondas, escorregas com várias pistas, incluindo modelos em caracol, além de espaços dedicados aos mais pequenos, como um chapinheiro para bebés e uma piscina infantil.

Além das atrações aquáticas, o recinto conta com uma ampla zona relvada, áreas de sombra, espreguiçadeiras e um bar com esplanada. Existe também a Zona Conforto, um espaço mais reservado junto à piscina de ondas, onde os visitantes podem escolher packs específicos para desfrutar de uma experiência mais confortável.

Quanto aos preços, os bilhetes começam nos 5,50 euros para entradas de meio dia em dias úteis, no caso de crianças entre os 4 e os 12 anos e maiores de 65 anos. Para os adultos, o valor inicia-se nos 8 euros. Já para um dia completo durante a semana, os preços começam nos 8,20 euros para crianças e maiores de 65 anos, enquanto os adultos pagam a partir de 13 euros.

Em agosto, período de maior afluência, os preços aumentam devido à procura característica desta altura do verão. Os bilhetes diários passam a custar desde 10,50 euros online para crianças e 16 euros para adultos. Consulte o preçário completo aqui.

O Complexo Aquático de Santarém está aberto todos os dias, incluindo feriados, entre as 10h00 e as 19h00. A bilheteira funciona das 9h00 às 17h30, havendo ainda a possibilidade de adquirir bilhetes familiares, disponíveis em diferentes modalidades consoante o agregado.

Com uma oferta diversificada e equipamentos para todas as idades, o Complexo Aquático de Santarém continua a afirmar-se como um dos principais destinos de verão da região.