Há uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC no meio da praia e a entrada é gratuita

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Quem passa pela Praia da Claridade, na Figueira da Foz, pode não imaginar que, em pleno areal, existe uma piscina de água salgada aquecida a 29 ºC. O espaço, de utilização gratuita, tem conquistado a atenção nas redes sociais e é uma alternativa para quem prefere águas mais quentes sem abdicar da proximidade do mar.

A sugestão foi partilhada pelo advogado Ricardo Rio, através da sua página de Instagram, onde deu a conhecer este local pouco conhecido por muitos portugueses.

Para além das piscinas instaladas diretamente na areia, a Figueira da Foz conta também com a histórica Piscina Mar, um dos ex-líbris da cidade. Conhecida durante décadas como a antiga piscina do Grande Hotel, a infraestrutura foi recentemente reabilitada e devolvida à população, preservando o projeto original do arquiteto Isaías Cardoso.

As piscinas de água salgada são abastecidas com água do mar e aquecidas a cerca de 29 ºC, tornando-se uma opção para quem pretende evitar a água fria do oceano ou os dias de maior vento, sem sair da praia.

O complexo dispõe ainda de um bar de apoio durante a época balnear, reforçando as condições para receber famílias e visitantes que procuram um dia de descanso junto ao mar.

Entre a vista para o Atlântico, a água salgada aquecida e a localização privilegiada em pleno areal, este é um dos espaços mais emblemáticos da Figueira da Foz e uma alternativa para quem procura uma experiência diferente nas férias de verão.