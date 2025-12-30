Facebook Instagram
Vai reabrir piscina no Porto já a 5 de janeiro

No seu ‘site’, a autarquia dá conta que, apesar de o prazo previsto para a execução da obra ser de cinco semanas

Agência Lusa
Há 3h e 55min
Foto: freepik
Especialista revela chá caseiro que ajuda a recuperar da gripe

A Piscina Municipal de Cartes vai reabrir no dia 05 de janeiro, após ter sido encerrada no início do mês de dezembro para obras de “conservação e manutenção do piso de acesso à piscina”, anunciou hoje a Câmara do Porto.

No seu ‘site’, a autarquia dá conta que, apesar de o prazo previsto para a execução da obra ser de cinco semanas, estando programada a sua reabertura a 12 de janeiro, a intervenção ficou concluída antes do previsto.

“Durante este período, foram realizadas obras de substituição das estruturas metálicas da galeria técnica, lateral ao tanque da piscina, que se encontravam danificadas”, acrescentou o município.

A 19 de novembro, a Câmara do Porto anunciou que esta psicina iria ser encerrada para “obras urgentes e não programadas” e que, até lá, os seus utilizadores poderiam "frequentar as restantes piscinas municipais: Constituição e Eng.º Armando Pimentel”.

