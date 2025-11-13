Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos

Aldeia à venda pelo valor de dois apartamentos em Lisboa. Tem dezenas de casas, restaurante e praia fluvial

A mais recente sensação turística em Portugal está a ganhar destaque além-fronteiras. Desta vez, foi o influencer de viagens espanhol Alberto Ribas, seguido por mais de 46 mil pessoas no Instagram, quem se rendeu ao encanto das Termas de Chaves, descrevendo-as como um “local perfeito”.

Com uma tradição que remonta à época romana, as termas flaviences são conhecidas pelas propriedades terapêuticas das suas águas e pela atmosfera de serenidade que oferecem. Situadas no coração da cidade de Chaves, representam um verdadeiro refúgio para quem procura tranquilidade e bem-estar.

A água termal de Chaves, que brota a 76 graus Celsius, é a mais quente da Península Ibérica. Rica em minerais e com elevado teor de bicarbonato, é indicada para o tratamento e prevenção de doenças músculo-esqueléticas, digestivas e respiratórias. Mas, para muitos, é também um convite ao simples prazer de abrandar o ritmo e cuidar de si.

O espaço oferece um circuito hidrotermal completo, com piscinas hidrodinâmicas ao ar livre, duches sensoriais, sauna, banho turco e zonas de relaxamento, tudo pensado para restaurar o equilíbrio entre corpo e mente.

Quanto ao alojamento, existem parcerias com hotéis da região, que disponibilizam programas de bem-estar exclusivos, como os Aquae City, Aquae Break e Aquae Feel. Estes pacotes permitem conjugar o descanso da estadia com os benefícios terapêuticos das águas, ajustando-se tanto a quem procura uma escapadinha curta como a quem deseja uma experiência mais prolongada.

E mesmo para quem não quer desligar totalmente, Chaves é uma cidade que vale por si: rica em história, cultura e gastronomia. Da ponte romana de Trajano ao famoso pastel de Chaves, há muito para descobrir numa das cidades mais encantadoras e autênticas do norte de Portugal.