Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho

Quem disse que os mergulhos e diversão em escorregas e piscinas só podem ter lugar no verão? Isso ficou no passado. Desde que abriu um dos melhores parques aquáticos cobertos europeus em Portugal, deixámos de ficar sem planos no inverno. E este é mesmo de visita obrigatória, para todas as idades. Se não estiver perto o suficiente para passar lá umas horas, saiba que o parque tem um hotel de quatro estrelas que será o grande entusiasmo de toda a família.

Falamos do Aquashow Indoor, aberto durante os meses mais frios, pois claro! No centro do parque encontra-se a Ilha Aventura, uma piscina pouco profunda, com entrada em formato de praia, onde os mais novos podem brincar à vontade. Um banco à volta de toda a área permite que os adultos estejam sempre por perto, enquanto as crianças divertem-se nos três escorregas interativos e nos vários jatos de água. Para quem procura mais movimento, existe ainda uma piscina de ondas, que tão bem nos vai fazer lembrar o verão.

Há piscinas de bebés e crianças, há jacuzzis, jatos de água, banho turco, sauna e piscinas de essências. Entre as experiências mais marcantes encontram-se os duches sensoriais, o poço de gelo e a fonte de gelo, criados para proporcionar contraste térmico e estimular a circulação. Pensados sobretudo para adolescentes e adultos, esta é uma forma de todos terem atividades dentro deste parque.

Há ainda alojamento dentro do parque: trata-se de um hotel de quatro estrelas, solução para quem está longe e não pode simplesmente passar um dia.