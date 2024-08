Estas piscinas naturais de água azul-turquesa são um tesouro escondido na Serra da Estrela

Descobrimos um sítio que os amantes de natureza não podem deixar de visitar. Com águas cristalinas alimentas por riachos, o conjunto de piscinas naturais de Cortes de Meio, na Serra da Estrela, são donas de uma beleza deslumbrante e são o refúgio perfeito para quem quer escapar ao calor.

É no coração da Serra da Estrela que se encontram as várias cascatas e piscinas naturais cravadas na rocha, ao longo da ribeira semi-glaciar de Cortes que se vai dividindo e criando estes recantos aquáticos belíssimos. Ainda sem falarmos das águas, o cenário é de cortar a respiração, com o contraste do azul da água e o verde da vegetação a criar uma imagem digna de um postal.

Este é o sítio a visitar no verão. Isto porque Cortes do Meio não tem apenas uma ou duas piscinas. Não. São mais de uma dezena de lagoas e cascatas de água cristalina (ainda que gelada), perfeitas para mergulhos nos dias mais quentes de verão.

Estes tesouros da natureza não devem ser ignorados. No entanto, se os quiser descobrir, prepare-se para uma caminhada. A partir da aldeia de Cortes do Meio há sinalização para 12 dos poços – os mais conhecidos. Mas se quiser realmente encontrá-los todos, vai ter de ser um pouco aventureiro e desbravar aquela parte da Serra da Estrela.

As piscinas mais conhecidas e icónicas serão o Poço da Fatela, o Poço do Funil, o Poço do Forno Velho, o Poço da Formica, o Poço do Combarão, o Poço do Embude, o Poço da Penha Fundeira, o Poço do Inferno e o Poço da Cascata. Este último está a 1400 metros de altitude e tem uma queda de água de 20 metros que vai deixar qualquer pessoa embevecida.

Para famílias, uma das melhores opções será o Poço da Ponte Velha por ser das menos profundas. Além disso, é considerada uma das mais instagramáveis.

Se quiser ver as piscinas mais conhecidas todas, poderá fazer as rotas assinalas – algumas feitas para serem percorridas a pé, outras para serem percorridas de BTT. Só não se esqueça de levar sapatos adequados, bastante água e roupa para mergulhos.